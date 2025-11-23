معاملات برق در بورس انرژی از ۲۴ هزار میلیارد ریال عبور کرد
در هفته سی و ششم سال ۱۴۰۴، حجم معاملات برق در بورس انرژی به ۵.۸ میلیارد کیلووات ساعت و ارزش ۲۴.۴ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، بازار برق بورس انرژی ایران در هفته گذشته شاهد دادوستد ۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون و ۷۷۹ هزار کیلوواتساعت برق در تمامی تابلوها بود که ارزش مجموع معاملات به ۲۴ هزار و ۴۵۳ میلیارد ریال رسید.
در این مدت، ۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون کیلوواتساعت برق تولیدی نیروگاههای حرارتی بزرگمقیاس در تابلو فیزیکی برق عرضه شد و ارزش معاملاتی معادل ۵ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال را ثبت کرد. همچنین یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۲۷۷ هزار کیلوواتساعت برق حرارتی بهصورت سلف در تابلو مشتقه برق معامله شد که ارزش آن ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال گزارش شده است.
در بخش انرژیهای تجدیدپذیر، ۲۵ میلیون و ۳۵۳ هزار کیلوواتساعت برق تولیدی نیروگاههای سبز در تابلو فیزیکی برق سبز معامله شد و ارزشی برابر هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال را رقم زد. همچنین **۴۲ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۵۶۰ کیلوواتساعت برق تجدیدپذیر بهصورت سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد که ارزش آن ۲ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال اعلام شد.
در تابلو فیزیکی برق آزاد نیز طی آخرین هفته آبان، یک میلیارد و یک میلیون و ۸۶۶ هزار کیلوواتساعت برق تولیدی نیروگاههای کوچکمقیاس و پراکنده بهصورت رقابتی به فروش رفت و ارزش این معاملات به ۱۴ هزار و ۵۲۷ میلیارد ریال رسید.
براساس این گزارش، حداقل قیمت اوراق گواهی ظرفیت معاملهشده در مهرماه ۱۴۰۴ حدود ۸۷ میلیون ریال به ازای هر کیلووات و بالاترین قیمت در آبانماه سال جاری ۹۱ میلیون ریال ثبت شده است.