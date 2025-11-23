پخش زنده
امروز: -
۱۴ طرح گردشگری با مجموع سرمایهگذاری سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در استان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان از اجرای ۱۴ طرح گردشگری در استان با حجم سرمایهگذاری سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی خبر داد و گفت: این طرحها میتوانند زمینهساز توسعه و تقویت زیرساختها، جذب گردشگر و رونق اقتصادی در استان شوند.
موسوی افزود: این طرحها شامل توسعه زیرساختهای اقامتی، هتلسازی و ایجاد مراکز گردشگری جدید است که میتواند نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگران ایفا کند.
وی بر ضرورت تخصیص اعتبارات ویژه برای ساماندهی محوطه و ارگ سلطانیه، احداث موزه بزرگ زنجان و ثبت آثار تاریخی استان تأکید کرد و ادامه داد: اجرای کامل ماده ۶ قانون توسعه گردشگری میتواند سرمایهگذاران را برای ورود به حوزه هتلسازی و زیرساختهای گردشگری در استان تشویق کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با بیان اینکه این استان دارای ۱۲ موزه فعال و بیش از پنج هزار اثر تاریخی و خطی است، اظهار کرد: علاوه بر میراث جهانی گنبد سلطانیه، بازار تاریخی زنجان بهعنوان طولانیترین بازار سرپوشیده ایران با طول حدود دو کیلومتر، مردان نمکی بهعنوان مهمترین مومیایی طبیعی دنیا، کوههای رنگی ماهنشان و معبد داشکسن از جمله ظرفیتها و جاذبههای بینظیر استان هستند که قابلیت ثبت جهانی دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان همچنین به جایگاه زنجان در حوزه رویدادهای گردشگری اشاره کرد و گفت: این استان رتبه سوم کشوری در برگزاری جشنوارهها را دارد و تاکنون ۲۴ جشنواره و رویداد فرهنگی برگزار کرده که موجب جذب گردشگران و رونق اقتصادی منطقه شده است.
موسوی با تأکید بر اهمیت صنایع دستی زنجان با بیان اینکه این استان قطب صنایع دستی فلزی کشور و شهر جهانی ملیله است، افزود: هنرمندان زنجانی طی یک سال گذشته موفق به دریافت ۱۳۰ مهر اصالت ملی و ۱۱ نشان بینالمللی در حوزه صنایع دستی شدند.