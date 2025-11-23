

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مبارزات وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد در بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲ آذر) برگزار شد و با فینالیست شدن نماینده ایران پیگیری شد.

در این وزن از مسابقات، محمد قمرپور در اولین مبارزه با نماینده ژاپن رو‌به‌رو شد و به برتری ۱۰ بر صفر دست یافت. او باید در دور دوم با نماینده یونان مبارزه می‌کرد، اما حریفش روی تشک حاضر نشد و بدین ترتیب قمرپور بدون مبارزه، برنده دور دوم معرفی شد. آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم در ادامه مبارزات خود و در دور سوم، نماینده ترکیه را ۹ بر صفر شکست داد و اینگونه به فینال این وزن راه یافت.

پیش از این کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم، محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم و ابوالفضل زهره وند در وزن ۷۴کیلوگرم راهی فینال اوزان خود شده بودند ضمن اینکه عرفان ستاری هم در وزن ۹۷ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد.