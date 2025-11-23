رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ گفت: در کنار حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها باید از ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی آنها بهره گرفت تا بخشی از کمبود اعتبارات جبران شود.

خبرگزاری صدا و سیما به گزارش، فراز رابعی، رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ، با اشاره به تداوم خشکسالی شش‌ساله کشور و نبود بارش مؤثر در نیمه نخست پاییز امسال گفت: رودخانه‌های کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به جریان آب نیاز دارند و امید است بارش‌های زمستانی بخشی از این کمبود را جبران کند.

وی با تأکید بر نقش حیاتی رودخانه‌ها افزود: رودخانه تنها مسیر عبور آب نیست؛ ستون فقرات حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی کشور است و تمدن‌ها در کنار رودخانه‌ها شکل گرفته‌اند.» رابعی همچنین خواستار نگاه منعطف‌تر به ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی حریم رودخانه‌ها شد تا از طریق جذب سرمایه‌گذاران، کمبود اعتبارات جبران شود.

رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ با اشاره به ضرورت یکپارچگی در گزارش‌دهی استان‌ها گفت: گزارش‌های ارائه‌شده فاقد تیپ واحد بود و بیشتر به صورت موردی تهیه شده بودند. برای ارتقای کار، باید الگوی مشخص گزارش‌نویسی تعریف و استان‌ها بر همان اساس هماهنگ شوند.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های بخش رودخانه در سه دسته «وظایف حاکمیتی»، «پاسخگویی‌های قانونی» و «تکالیف برنامه‌ای» قرار می‌گیرد، افزود: این دسته‌بندی باید در گزارش‌ها لحاظ شود. به‌ویژه اینکه طبق قانون برنامه هفتم، انجام مطالعات جامع سیلاب و معرفی سازه‌های تقاطعی از تکالیف مهم وزارت نیروست و این موارد در مجلس و نهاد‌های نظارتی مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

رابعی همچنین به اهمیت ردیف اعتباری ملی رودخانه اشاره کرد و گفت: این ردیف به‌طور ویژه برای انجام تکالیف حاکمیتی از جمله تعیین حد بستر و حریم رودخانه و نشانه‌گذاری آن تعریف شده و لازم است استان‌ها در گزارش‌دهی، این چارچوب را رعایت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: تمام نکات مطرح‌شده از سوی مدیران استان جمع‌بندی و در چارچوب اختیارات حوضه آبریز پیگیری خواهد شد.