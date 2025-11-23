به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به برگزاری آیین تشییع کاروان اهالی بهشت با عنوان برای پرچم (در عزای مادر سادات) در اصفهان همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: آغاز این برنامه از ساعت 8 صبح دوشنبه سوم آذر از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدا است.

حجت‌الاسلام علیرضا ناجی با دعوت از عموم مردم برای حضور در این برنامه افزود:

تعداد شُهدای گُمنام در طول هشت سال دفاع مقدس ۱۳ هزار نفر اعلام شده که تاکنون پیکر بیش از ۱۱ هزار شهید تفحص شده است.

وی با بیان اینکه استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس علاوه بر ۵۰ هزار جانباز، سه هزار و ۵۰۰ آزاده و هزار مفقودالاثر، بیش از ۲۳ هزار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است، ادامه داد: ۱۰ درصد از جامعه ایثارگری کشور متعلق به اصفهان است و حدود ۳۰۰ هزار رزمنده از این استان در جنگ تحمیلی شرکت کردند.

حجت‌الاسلام علیرضا ناجی ادامه داد: حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شده است.

حرکت کاروان اهالی بهشت از شامگاه یکشنبه ۲۵ آبان در گلستان شهدای اصفهان آغاز و اکثر شهرستان های استان اصفهان میزبان لاله های وطن بوده اند.