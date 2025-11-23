به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: ظرفیت‌ها و بستر‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی در استان برای سرمایه‌گذاری آماده است و از فعالان اقتصادی حمایت و استقبال می‌کنیم.

ناصر عبداللهیان اظهار کرد: تلاش می‌شود زیرساخت‌های موجود در حوزه انرژی استان به سرمایه گذاران معرفی شود.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی اهمیت زیادی دارد، زیرا سیاست دولت برای جبران ناترازی انرژی در کشور سرمایه گذاری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

وی با اشاره به وجود زیرساخت‌های تولید برق در استان اردبیل گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان با ظرفیت اسمی یک هزار و ۴۵۰ مگاوات و تولید واقعی یک هزار و ۲۵۰ مگاوات از جمله آنها است و ۲ برابر نیاز استان برق تولید می‌کند.

وی ادامه داد: هفت پست انتقال ۲۳۰ کیلو ولت، ۲ پست انتقال ۴۰۰ کیلو ولت و ۲۵ پست فوق توزیع ۶۳ کیلو ولت در این استان وجود دارد و ظرفیت منصوبه برای این زیرساخت‌ها بیش از سه هزار کیلو ولت آمپر است در حالی که با توجه به ۶۰۰ مگاوات برق مصرفی استان در زمان اوج پیک بار هم اکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بیشتر از نیاز استان برق تولید می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اظهار کرد: به لحاظ تامین انرژی برق هیچ مشکلی نداریم و زمینه برای سرمایه گذاری در استان فراهم است.

او گفت: سهم استان اردبیل تا پایان برنامه هفتم توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر به ظرفیت ۳۷۵ مگاوات است و طبق برنامه ریزی‌های انجام شده امسال قرار است ۱۷۷ مگاوات برق از طریق احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر تولید شود.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی، احداث و نصب تجهیزات ۷۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف استان آغاز شده و عملیات اجرایی بقیه نیز آغاز خواهد شد.