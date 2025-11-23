رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیجار از کشف‌وضبط دو دستگاه فلزیاب غیرمجاز و دستگیری سه متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد ابراهیم الیاسوند گفت : برابر گزارش واصله به اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بیجار، پاسگاه انتظامی نجف‌آباد در حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی شخصی مشکوک شدند و پس از بازرسی ، دو دستگاه فلزیاب کشف و ضبط کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی بیجار افزود : در این زمینه سه نفر با هویت بومی شناسایی و دستگیر شدند و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده و این موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

وی گفت : خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است، در غیر این صورت با متخلفان طبق قانون برخورد می‌شود.