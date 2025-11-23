سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تدبیر این بود که ایران به تنهایی در برابر همه سنتکام و ناتو مقاومت کرده است و شکست را بر دشمن تحمیل کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست تخصصی با محوریت بسیج علمی، جهاد تربیتی و دانشگاه تمدن ساز، با حضور سردار علی‌محمد نائینی سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رجبعلی برزوئی رئیس دانشگاه فرهنگیان، محمدرضا مردانی رئیس بسیج اساتید کشور و سایر معاونان، استادان و کارکنان این دانشگاه و سازمان بسیج اساتید در سالن شهید باهنر سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

در این نشست سردار نائینی ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته‌ی بسیج و یاد و خاطره تمام شهدای ایران، به دستور تاریخی امام خمینی (ره) درباره تشکیل سازمان بسیج مستضعفین اشاره کرد و افزود: در زمان صدور فرمان تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی فهم درستی از تهدیدات وجود نداشت و امام (ره) با ادارک از تهدیدات موجود آن فرمان را صادر کرد. این فرمان در دولت موقت و در دولت بنی صدر جدی گرفته نشد و عملاً بسیج تشکیل نشد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تشکیل رسمی بسیج در سال دوم جنگ گفت: اولین تجربه نیروی مردمی سازمان یافته و مؤثر در ۵ مهر ۱۳۶۰، یعنی سال دوم جنگ، در قالب عملیات ثامن الائمه رقم خورد. اگر پیش از آغاز جنگ تحمیلی هشت‌ساله، سازمان بسیج مستضعفین تشکیل و به‌طور کامل سازمان‌دهی شده بود، چه‌بسا آن جنگ سنگین به کشور تحمیل نمی‌شد و در ابعاد مختلف گسترش نمی‌یافت؛ چرا که مقاوت مردمی پراکنده و سازمان‌نیافته در اطراف شهرهایی مثل سرپل ذهاب، سوسنگرد و خرمشهر بازدارندگی مؤثری در مقابل دشمن ایجاد کرده بود.

سردار نائینی، نیروی مردمی را مؤلفه اقتدار هر نظام سیاسی معرفی کرد و افزود: هر نظام سیاسی که به نیروی مردمی توجه نداشته باشد، دچار فروپاشی می‌شود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر نقش بسیج در ایجاد انسجام میان تمامی سلایق، قشرها و گروه‌های مختلف مردمی، این نهاد را عامل اصلی شکل‌گیری قدرت ملی دانست و خاطرنشان کرد: بسیج مانند سایر نیروهای مسلح محدود به جغرافیا نیست، معادلات قدرت را تغییر می‌دهد، بن بست شکن است و در همه ی میدان‌ها متغییری جدی برای عبور از بحران هاست.

سردار نائینی در ادامه با مرور ابعادی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به بیان روایت‌هایی از این مقطع پرداخت و تصریح کرد: جنگ‌ها میدان تجربه آموزی، سنجش بازدارندگی، کارآمدی راهبردها و دکترین نظامی کشورهاست. جنگ‌ها شاخصی برای سنجش تاب آوری اجتماعی، روانی و اقتصادی کشورها و تاب آوری دولت هاست. ضعف‌ها و قوت‌های طرفین نبرد در جنگ آشکار می‌شود. استحکام یک نظام در یک جنگ تمام عیار، ترکیبی و برق آسای نوین مشخص می‌شود.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تنوع دیدگاه‌هایی که می‌توان نسبت به مقوله جنگ مطرح کرد، گفت: یک نگاه، نگاه عاطفی و حماسی است که مربوط به روایت خاطرات و جلوه‌های حماسی جنگ است. نگاه دیگر توصیفی و بیان جزئیات نظامی، اقتصادی و اجتماعی جنگ است. نگاه دیگر نگاه تبیینی است که به بیان چرایی جنگ، پاسخ به سوالات و ابهامات و بیان شرایط و بازیگران بین المللی می‌پردازد. همه ی این نگاه‌ها خوب است اما کافی نیست. نگاه دیگر که ما در نیروی مسلح به جنگ‌ها داریم نگاه دانش افزایی است. ما از دل جنگ‌ها راهبرد و نظریه تولید می‌کنیم. بدون تجارب دفاع مقدس ۸ ساله و مقاوت، پیروزی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ممکن نبود.

سردار نائینی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در چهار دهه‌ی گذشته در زمینه قدرت سازی گفت: در طی این سال‌ها نیروی مسلح ما دائماً در شرایط تهدید قرار داشت و برای تحقق بازدارندگی و شکست دشمن، کشور مسیر قدرت‌سازی درون‌زا را در پیش گرفت. ما بعد از دفاع مقدس ۸ ساله دکترین و مکتبی تدوین کردیم که دفاعی، مردم پایه، خوداتکا و نامتقارن بود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ویژگی‌های جنگ نامتقارن و نوین گفت: الزاماً در جنگ نامتقارن توانایی‌های شما مشابه دشمن نیست و شما با برآورد از تهدیدات و نقاط قوت خود، قدرت سازی می‌کنید. جنگ‌های جدید، جنگ‌های نامتقارن است و شاخص پیروزی در جنگ، تحمیل اراده خود به دشمن و میزان دستیابی به اهداف سیاسی جنگ است.

سردار نائینی با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس ۸ ساله تشریح کرد: در این جنگ ما نه تنها یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم بلکه سازمان رزمی به نام سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفین و قدرت موشکی شکل گرفت. توسعه‌ی کمی و کیفی صنعت دفاعی در ابعاد مختلف، قدرت زرهی، ساخت شناورهای تهاجمی و پهپادها، آموزش و ساماندهی نیروی انسانی از جمله دستاورد دفاع مقدس است. پس از دفاع مقدس هشت‌ساله، ضرورت هماهنگی میان میدان و سیاست، انسجام نیروهای مسلح با دولت و همچنین ارتقای قدرت تهاجمی و اطلاعاتی در عرصه‌های جنگ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و متناسب با هر سناریوی دشمن طرح‌های مقابله تهیه شد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان تفاوت تهدیدات فعلی با تهدیدات گذشته ادامه داد: دائماً تهدیدات تغییر می‌کند و نیروهای مسلح با توجه به ماهیت تهدیدات خود را آماده می‌کنند. در برآوردهای تهدیدات جدید نیازمند سرمایه گذاری برای تغییر سلاح و تولید موشک‌هایی با بردهای بالاتر بودیم.

سردار نائینی با بیان اینکه در جنگ اخیر توافقات امنیتی خوبی با همسایگان داشتیم، تصریح کرد: به لحاظ سیاسی تمام کشورهای منطقه بلافاصله تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کردند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به دو وظیفه‌ی اصلی نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح یا باید بازدارندگی را به سطحی برساند که از جنگ جلوگیری کند و یا در صورت وقوع جنگ باید دشمن را شکست دهد.

سردار نائینی با بیان متوسط سن دانشمندان موشکی ایران تشریح کرد: متوسط سن دانشمندان موشکی ما ۳۰ سال است و این جوانان در تراز شهید تهرانی مقدم بوده و در حال فعالیت شبانه روزی هستند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ویژگی‌های جنگ اخیر گفت: دشمن دائماً از جنگ‌ها تجربه می‌آموزد و ضعف‌های خود را بر طرف کرده و برای جنگ‌های جدید آماده می‌شود. تهاجم اخیر جنگی شدید، تمام عیار، برق آسا، کوتاه و همراه با شک بود. طرح دشمن طرحی دقیق، کامل و تمرین شده و حاصل تجمیع تمام تلاش‌های براندازانه در نظام‌های سیاسی مختلف بود؛ اما در جریان نبرد، به دشمن خسارات سنگینی وارد شد و دست‌کم ۴۵ مرکز راهبردی آنان زیر ضربات موشکی قرار گرفت؛ همین امر موجب استیصال دشمن شد تا جایی که ناگزیر به درخواست قطع درگیری شد.

سردار نائینی با تعریف دو سطح راهبردی و تاکتیکی برای همه ی جنگ‌ها افزود: در سطح راهبردی، اهداف سیاسی جنگ مشخص می‌شود و شاخص پیروزی یا شکست در جنگ در همین راهبرد است اما در سطح تاکتیکی، خسارت وجود دارد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به برآورد اشتباه دشمن در مورد قدرت بازدارندگی و نظامی ایران گفت: به دلیل مجموع اتفاقاتی که در جبهه‌ی بزرگ مقاومت افتاد دشمن به برآورد و فرض اشتباه تضعیف مؤلفه‌های اقتدار ایران رسید و هدف آن‌ها کشاندن جنگ به داخل مرزهای ایران و براندازی بود اما با پیام رهبر انقلاب مواجه شدند که پیام بیچارگی را به آن‌ها ارسال کرد. در مدت کوتاهی به سرعت چرخه‌ی فرماندهی احیا و بازیابی قدرت انجام شد و اجتماع میلیونی ضد صهیونیستی در روز عید غدیر شکل گرفت. دولت نیز با حفظ استحکام خود با نیروهای مسلح هماهنگ شد. تاب آوری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فوق العاده بود. حس پیروزی مردم در جنگ به معنای شکست دشمن در جنگ شناختی و در تثبیت روایت فقدان بازدارندگی ایران بود.

سردار نائینی با تاکید بر عدم شناخت دشمن از مؤلفه‌های اقتدار ایران گفت: دشمن هیچگاه برآورد دقیقی از مؤلفه‌های اقتدار ما ندارد و اگر این جنگ ۲ هفته‌ی دیگر ادامه می‌یافت چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی‌ماند و نشان این ادعا، اظهارات صریح و مکرر مسئولان دشمن است که خود به خسارات وارده و ناکامی‌هایشان در برابر مقاومت ملت ایران اذعان کرده‌اند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ شناختی و رسانه‌ای بعد از جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: دشمن با تولید روایت‌های تحریف‌شده در تلاش است تا جایگاه پیروز و بازنده جنگ را تغییر دهد و با القای خطر جنگ قریب‌الوقوع، زمینه بی‌ثباتی در کشور را فراهم کند.

سردار نائینی با بیان اینکه نیروهای مسلح در شرایط کنونی از آمادگی بالاتری در تمامی ابعاد در مقایسه با دوران جنگ ۱۲ روزه برخوردارند، گفت: در حال افزایش آمادگی و رفع خسارت‌های گذشته هستیم و باور داریم دشمن در حال حاضر شرایط جنگ جدیدی را ندارد و با مشکلات اساسی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به سوالات و شبهات شکل گرفته در جنگ اخیر پیشنهاد داد: در پاسخ به این شبهات، جلسات تبیینی در جهت دانش افزایی شکل گیرد.

سردار نائینی در پاسخ به برخی شبهات مطرح‌شده گفت: هیچ ارتشی نمی‌تواند ادعا کند نفوذناپذیر است، حتی ارتش قدرتمندی مانند آمریکا برای رهگیری موشک‌های ایرانی بیش از ۱۱ میلیون دلار هزینه کرد، اما در نهایت نتوانست با تمامی موشک‌های شلیک‌شده به پایگاه سنتکام مقابله کند. آن چه مهم است تحمیل اراده‌ی سیاسی است که در این موضوع ما پیروز بودیم. دو عملیات وعده‌ی صادق ۱ و ۲ کمک بسیاری در شناسایی ضعف‌ها و قدرت‌های ما داشت که منجر به موفقیت‌های ما در عملیات‌های وعده‌ی صادق ۳ شد.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه راهبرد ما در جنگ استفاده به اندازه از قدرت بود، گفت: وقتی می‌توانستیم با استفاده از یک یگان موشکی دشمن را شکست دهیم نیازی به توسعه جنگ به دیگر جبهه‌ها نبود.

سردار نائینی در پایان با اشاره به اینکه تدبیر این بود که ایران به تنهایی در برابر همه سنتکام و ناتو مقاومت کرده و شکست را بر دشمن تحمیل کند، گفت: در طول این مسیر از هیچ کشوری تقاضای کمک نکردیم و راهبرد ما، بی‌اثر کردن روایت «ایران ضعیف» بود؛ راهبردی که در نهایت تحقق یافت.