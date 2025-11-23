رئیس اجرای طرح‌های گازرسانی شرکت گاز چهارمحال و بختیاری، از راه‌اندازی انشعاب گرم ایستگاه گاز در روستا‌های سرتنگ محمودی و دیگر نقاط استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، غلامی افزود: انشعاب گرم ایستگاه گاز در روستای سرتنگ محمودی برای تأمین انرژی گاز طبیعی برای اهالی این منطقه و سایر روستا‌های اطراف به بهره‌برداری رسید. این طرح، بخشی از برنامه گسترده شرکت گاز استان برای گازرسانی به تمامی مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار استان چهارمحال و بختیاری است.

وی افزود: انشعاب گیری در روستای سرتنگ محمودی و دیگر روستا‌ها با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم و کاهش مشکلات ناشی از تأمین انرژی‌های سنتی راه‌اندازی شده‌اند. بهره‌برداری از این انشعاب‌ها نه‌تنها دسترسی به گاز طبیعی را برای ساکنان تسهیل می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم به حفظ محیط‌زیست و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی کمک خواهد کرد.

غلامی با اشاره به چالش‌های موجود در طرح‌های گازرسانی به مناطق روستایی، گفت: این طرح با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، فنی و خدماتی و با هدف ارتقای زیرساخت‌های انرژی در استان اجرایی شده است. با بهره‌برداری از این طرح‌ها، گام مهمی در راستای رفع مشکلات تأمین گاز طبیعی و بهبود شرایط زندگی روستاییان برداشته می‌شود.

رئیس اجرای طرح‌های گازرسانی چهارمحال و بختیاری افزود: هدف ما این است که تمامی روستا‌های استان را تحت پوشش خدمات گازرسانی قرار دهیم تا در آینده‌ای نزدیک، ساکنان همه مناطق استان از مزایای گاز طبیعی برخوردار شوند.

این طرح‌ها بخشی از اهداف کلان شرکت گاز استان برای توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی در تمامی بخش‌های استان است.