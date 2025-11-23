پخش زنده
مشکلات واحدهای فناور مرکز رشد شهرستان مراغه در جلسهای بررسی و بر حمایت از این واحدها تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این نشست با حضور روسای دانشگاهها، مدیران حوزه صنعت، گردشگری، امور مالیاتی و آموزش و پرورش مسائل و مشکلات واحدهای فناور مرکز رشد مراغه بررسی و به حل مشکلاتشان تاکید شد.
فرماندار شهرستان ویژه مراغه در این جلسه گفت: مرکز رشد مراغه با داشتن ۳۶ واحد فناور به عنوان دومین مرکز بزرگ رشد در استان نیاز به حمایت مالی، بازار یابی برای فروش محصول دارد.
امین امینیان افزود: امسال برای واحدهای فناور شهرستان حدود ۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما تاکنون پرداخت نشده است.
وی اضافه کرد: مرکز رشد دانشگاه مراغه ظرفیتی بی نظیر است تا نخبگان و شرکتهای فناور پای کار آمده و نوآوری و فناوریهای خود را به ثروت تبدیل کنند.
به گفته فرماندار شهرستان ویژه مراغه، این شهرستان ظرفیتهای خوبی از نظر نیروی انسانی و منابع دارد که امی تواند در زمینه تولید به کارگیری شود.
در این جلسه برای تامین ساختمان دائمی مرکز رشد، رفع موانع دست و پاگیری بانکی و مشکلات پیش روی واحدهای فناور تاکید شد.