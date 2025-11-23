به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «عظمت فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) را با هیچ انسانی، جز همان اهل‌بیت پیغمبر و خود رسول‌الله و اولادش نمیشود مقایسه کرد؛ مقام ایشان خیلی عظمت دارد... حدیثی است که هم شیعه نقل کرده، هم سنّی نقل کرده. آن [حدیث] این است که اِنَّ اللَهَ لَیَغضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَ یَرضىٰ لِرِضاها؛ برای سَخَط و خشم فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) خدای متعال خشمگین می شود، و به خاطر خشنودی فاطمه‌ی زهرا خدای متعال خشنود می شود. معنایش این است که هر انسانی، هر مسلمانی، اگر بخواهد خدا را خشنود بکند، باید کاری بکند که فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) را خشنود کند. ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی می فرمایند: این که از قول پیغمبر اکرم نقل شده است که: فدا‌ها ابوها، خودش یک نشانه است. این که در روایت دارد که وقتی فاطمه‌ی زهرا (سلام الله علیها) وارد خانه‌ی پیغمبر می‌شد، یا آن جایی که پیغمبر نشسته بودند وارد می‌شد، قام الیها - حضرت پیش پای او بلند میشد؛ به طرف او میرفت - این یک نشانه است؛ اینها عظمت است. این که همه‌ی دنیای اسلام از آن روز تا امروز - شیعه و سنی فرقی ندارد - این بانوی بزرگوار را با چشم عظمت و جلالت نگاه می‌کنند، این هم خودش یکی از آن نشانه‌ها و علامتهاست... همه این عظمت‌ها مربوط به‌یک بانوی هجده ساله؛ یک دختر جوان است.