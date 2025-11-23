پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی استان در اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، از دانشگاهها، دستگاههای خدماترسان و مجموعههای اقتصادی استان خواست با رویکردی اجرایی و عملیاتی، روند توسعه استان را شتاب دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: برنامه هفتم مسیر حرکت ما را در حوزههای آموزش عالی، انرژی، آب، کشاورزی و توسعه صنعتی مشخص کرده و همه دستگاهها باید بر اساس آن اقدام کنند.
وی با اشاره به تکالیف بخش آموزش عالی در برنامه هفتم، بر مردمیسازی نظام آموزش عالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در پذیرش دانشجو تأکید کرد و افزود: دانشگاههای استان باید مسیر آموزش مهارتی را تقویت کنند؛ گزارشی که امروز ارائه شد نشان میدهد بیشترین اشتغالپذیری مربوط به مقاطع کاردانی است و این مسیر باید توسعه یابد.
حبیبی گفت: دانشگاههای کرمانشاه باید به قطب مطالعات کشاورزی غرب کشور تبدیل شوند و از موقعیت مرزی استان نیز برای جذب دانشجوی خارجی استفاده شود.
استاندار کرمانشاه در بخش انرژی، با تأکید بر لزوم هوشمندسازی تمامی کنتورهای مشترکان تا پایان سال گفت: مدیریت مصرف، کلید حل بسیاری از مشکلات حوزه انرژی است و نصب کنتور هوشمند باید بدون وقفه انجام شود.
حبیبی دستگاههای اجرایی را نیز مکلف کرد حداقل ۲۰ درصد انرژی موردنیاز خود را از طریق پنل خورشیدی تأمین کنند.