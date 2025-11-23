پخش زنده
تهیهکننده فیلم «بچه مردم»، با تشریح پیامهای محوری این اثر سینمایی، تأکید کرد این فیلم دعوتی است به حمایت از کودکان بیسرپرست و توجه خانوادهها به مسئولیت والدینی، و همچنین ادای احترام به شهدای سازمان بهزیستی که جان خود را در مسیر خدمت به این کودکان فدا کردهاند.
سیدعلی احمدی، تهیهکننده فیلم «بچه مردم»، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،درباره پیامهای اصلی این فیلم اظهار کرد: مهمترین پیام بچه مردم این است که جامعه بیش از پیش به موضوع فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بیسرپرست توجه کند. این کودکان نیاز به درک، محبت و امنیت دارند و سازمان بهزیستی باید در جایگاه یک نهاد واسط، شرایطی فراهم کند تا کودکان بیسرپرست و بدسرپرست در محیط خانواده سامان یابند.
او با اشاره به نقش خانوادهها افزود: فیلم به خانوادهها هشدار میدهد که هیچ بهانهای—از جمله ازدواج مجدد یا مشکلات شخصی—نباید سبب شود که والدین از فرزندان خود غافل شوند یا آنها را رها کنند.
احمدی همچنین یکی از اهداف مهم فیلم را ادای احترام به کارکنان فداکار و شهدای بهزیستی دانست و گفت: این اثر سینمایی سر تعظیم در برابر عزیزانی فرود میآورد که برای حمایت از کودکان بیسرپرست، حتی جان خود را فدا کردهاند.
او تأکید کرد: ما با اعتقاد قلبی وارد این مسیر شدیم و به تمام بایدها و نبایدهای این کار آگاه بودیم.