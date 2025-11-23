پخش زنده
امروز: -
با استمرار سکون هوا و انباشت آلاینده ها هوای شهرهای مهاباد،پیرانشهر وشاهیندژدر وضعیت ناسالم و وهوای ارومیه در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قراردارد.
باتوجه به پایداری و سکون هوا موجب انباشت آلاینده هاوافزایش شاخص آلودگی هوا تا حد ناسالم برای گروههای حساس در ارومیه و ناسالم در شهرهای مهاباد،پیرانشهر وشاهیندژ شده است.
با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و ورود به وضعیت «قرمز» براساس ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون هوای پاک، رعایت موارد زیر به تمامی دستگاههای اجرایی، صنفی و شهروندان الزامی اعلام میشود:
🔹پرهیز از تردد غیرضروری: کلیه گروههای حساس (کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) از خروج غیرضروری از منزل خودداری نمایند.
🔹ممنوعیت فعالیت ورزشی: کلیه فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروههای سنی متوقف شود.
🔹مدیریت ناوگان حملونقل: تقویت ناوگان حملونقل عمومی و اعمال محدودیتهای ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی (به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینهفنی) الزامی است.
🔹کنترل فعالیتهای صنعتی: فعالیت کارگاهها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانونهای آلودگی هوای استان واقع شدهاند و فاقد سیستمهای پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف میشود.
🔹استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی.
🔸شهروندان محترم با رعایت موارد فوق، ضمن حفظ سلامت خود، در بهبود کیفیت هوا و کاهش آثار سوء این پدیده مشارکت فعالانه داشته باشند.