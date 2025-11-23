طبق داده‌های سامانه پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون، شاخص هوای تبریز ۱۵۱ و در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد: شاخص کیفی هوای تبریز از ساعت ۷ دیروز تا ۷ امروز براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۶۴ و وضعیت هوا ناسالم بود.

در وضعیتی که هوا ناسالم است، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

بر اساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

آلودگی هوا امروز یکشنبه دوم آذرماه مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجب شیر، بناب و شبستر را تعطیل کرد.