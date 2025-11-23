به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی نیکرو با تأکید بر اهمیت مرمت و حفاظت ابنیه تاریخی استان کرمان در مسیر حفظ هویت فرهنگی و توسعه گردشگری گفت: عایق‌کاری سنتی، اندودکاری، بندکشی و استحکام‌بخشی بنا این کاروانسرا در دستور کار این مرحله از عملیات اجرایی مرمت، ساماندهی و احیا قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به ضرورت مرمت و ساماندهی مستمر بنا‌های تاریخی شهرستان راور، افزود : راور یکی از کانون‌های مهم میراث‌فرهنگی استان است و صیانت از بنا‌های ارزشمند آن، از جمله کاروانسرای جهانی چاه‌کوران، نه‌تنها یک وظیفه تخصصی بلکه یک ضرورت برای حفظ هویت تاریخی منطقه به شمار می‌رود و توجه جدی به مرمت اصولی، استحکام‌بخشی و سامان‌دهی محوطه‌ای این آثار، زمینه‌ساز حفاظت بلندمدت و ارتقای جایگاه میراثی شهرستان در سطح ملی و بین‌المللی است.

نیکرو گفت : در مسیر تحقق توسعه پایدار گردشگری و حرکت هماهنگ با برنامه «لبخند دنیا به کرمان۱۴۰۵»، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌بدیل بنا‌های تاریخی استان اهمیت ویژه‌ای دارد و کاروانسرای چاه‌کوران به‌عنوان یک اثر جهانی، می‌تواند به موتور محرک گردشگری شهرستان راور تبدیل شود و مرمت به‌موقع و استاندارد آن، ضمن ایجاد زیرساخت‌های مناسب، به رونق اقتصادی، افزایش حضور گردشگران و معرفی شایسته کرمان در سطح جهانی کمک خواهد کرد.