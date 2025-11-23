مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان از جابه‌جایی بیش از دو میلیون و ۴۸۰ هزار مسافر، هشت‌ماهه امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی خرم گفت: آمار جابه‌جایی مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی، هشت ماهه امسال درمقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲ درصد افزایش داشته است.

او افزود: از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان در مجموع دو میلیون و ۴۸۱ هزار و ۱۶۴ مسافر در قالب ۲۵۹ هزار و ۸۱۰ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی از مبداء استان به نقاط مختلف کشور جابه‌جا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی تاکید کرد: هم‌اکنون ۱۵ گروه کارشناسی متشکل از نیرو‌های راهداری و پلیس‌راه در پایانه‌ها و مبادی استان مستقر بوده و به‌صورت دوره‌ای بر وضعیت فنی ناوگان نظارت می‌کنند.

پرورشی خرم تصریح کرد: شهروندان می‌توانند نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود درباره عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در بخش مسافری را از طریق سامانه گویای ۱۴۱ اعلام کنند.