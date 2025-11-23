خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، مدیرعامل این شرکت با تأکید بر نقش رو‌به‌گسترش سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در توسعه زیرساخت‌های هوشمند کشور، این فناوری را «ستون اصلی تحول دیجیتال در صنعت برق» عنوان کرد.

کامبیز ناظریان با اشاره به عملکرد رصدخانه شبکه برق و انرژی شهر تهران گفت: این مرکز با هدف تحلیل لحظه‌ای شبکه و انرژی و اتخاذ تصمیم‌های دقیق فنی و مدیریتی ایجاد شده و اقداماتی همچون رصد بار و انرژی، پایش مشترکان پرمصرف و تجاری ویژه، تحلیل توان راکتیو و هارمونیک، ارزیابی تولیدات پراکنده، بررسی محدوده تغذیه پست‌ها و فیدرها، تحلیل نقاط ضعف شبکه مبتنی بر سند نوسازی، تهیه اطلس آسیب‌پذیری و تحلیل مکان‌محور حوادث به‌طور مستمر در آن انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان اینکه تحول دیجیتال و داده‌محوری مبتنی بر GIS یک ضرورت برای مدیریت انرژی در پایتخت است، گفت: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با مدیریت نزدیک به ۵۰ هزار کیلومتر شبکه و خدمت‌رسانی به ۶ هزار مشترک در هر کیلومتر مربع، ناگزیر به استفاده از پیشرفته‌ترین سامانه‌های مکان‌محور است.

کامبیز ناظریان افزود: خدمات بدون مرز و پایش هوشمند شبکه بر پایه GIS هم‌اکنون برای تمامی مشترکان پایتخت ارائه می‌شود و بیش از ۱۸ مرکز عملیاتی و سامانه هوشمند برای تسریع خدمات‌رسانی به ۴.۸ میلیون مشترک فعال هستند. به گفته ناظریان، مدیریت بار شهر تهران در تابستان گذشته نیز با یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های اطلاع‌رسانی مبتنی بر GIS انجام شد و روشنایی معابر بزرگراهی و اصلی پایتخت به‌طور کامل از طریق این سیستم قابل مشاهده و تحت کنترل است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، برنامه‌های آینده این شرکت را شامل توسعه استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت شبکه، ایجاد زیرساخت GIS مبتنی بر فضای ابری، سه‌بعدی‌سازی اطلاعات مکانی و حرکت به سمت «دوقلوی دیجیتال شبکه» با بهره‌گیری از سامانه‌های GIS، ADMS و سنسور‌های هوشمند اعلام کرد.