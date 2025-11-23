به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در رزمایش جهادگران فاطمی ۵، ۶ هزار و ۲۰۰ نفر نیروی بسیج استان در عرصه‌های ۱۲ گانه شامل،عمرانی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، آموزشی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دامپزشکی و موضوعات و مسائل معنوی به مردم خدمات ارائه می‌کنند.

در ۵۹۸ نقطه استان این جهادگران در مدت ۱۰ روز ارائه خدمات خواهند کرد تا همزمان با هفته بسیج و ایام فاطمیه امکان دریافت خدمات مطلوب به گروه‌های مختلف جامعه فراهم آید.