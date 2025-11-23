وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ممنوعیت چاپ کاغذی تکالیف آموزشی و پژوهشی را به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی و غیر دولتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی برای حذف چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، گزارش‌های علمی، گزارش‌های درسی و تکالیف آموزشی رایج در همه مقاطع و رشته‌ها مکلف شدند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این اقدام را در اجرای سیاست‌های مدیریت سبز، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و کاهش هزینه‌ها اتخاذ کرده است.

براساس تدابیر و سیاست‌های وزارت علوم در دستیابی به اهداف برنامه مدیریت سبز صرفه جویی در مصرف کاغذ و کاهش هزینه‌ها و همچنین با توجه به نقش پیشرو نظام آموزش عالی کشور در بهینه سازی رفتار‌ها و فرآیند‌ها در جامعه لازم است مطابق ابلاغیه‌های قبلی، همه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی برای حذف و ممنوع کردن چاپ کاغذی پایان نامه ها، رساله ها، گزارش‌های علمی، گزارش‌های درسی و تکالیف آموزشی رایج در همه مقاطع و رشته‌ها اقدام کنند. گفتنی است، تشخیص موارد استثناء مصادیقی که امکان نشر الکترونیکی آن وجود ندارد بر عهده دانشگاه خواهد بود.