پخش زنده
امروز: -
۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به شهرستان اشنویه اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر عبدالکریم حسین معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به این شهرستان تصویب شد.
عبدالسلام مامعزیزی افزود: از این میزان اعتبار ۳۷۶ میلیارد تومان برای تداوم عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهری و رفع تنش آبی ۲۸ روستای شهرستان اختصاص یافته است.
مامعزیزی تصریح کرد: در راستای مصوبات سفر معاون ریاست جمهوری مبنی بر تأمین و تجهیز منبع آب شهری، این منبع وارد مدار شده و اخذ یکدستگاه دیزل ژنراتور نیز درحال پیگیری است.
وی گفت: اتمام امور مربوط به بیمارستان جدید، تسریع در روند عملیات اجرایی تکمیل و اتمام مدارس، بهسازی و تکمیل احداث جاده اشنویه- ارومیه، احداث موزه ورزشی در جوار مزار جهان پهلوان سیامند رحمان و پیگیری احداث ۱۲ طرح زمین چمن روباز ورزشی و دهها طرح عمرانی دیگر نیز از موارد صورت گرفته است.
سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه اضافه کرد: درهمه حوزهها پیگیریها و جلسات مرتبط با دستگاههای اجرایی شهرستان و استان برای تحقق مصوبات سفر در جریان است.