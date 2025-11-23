پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمهزهرا (س) و در هفته کتاب و کتابخوانی، کتابچه آموزشی–قرآنی «به سوی نور» با حضور مسئولان آموزشوپرورش و نهاد کتابخانههای عمومی شهرستان زارچ در مدارس حاجعلی دوان و فاطمه سلطانی رونمایی شد.
این کتابچه بهمنظور تقویت انس دانشآموزان دوره اول ابتدایی با قرآن کریم، ترویج فرهنگ نماز و افزایش مشارکت خانوادهها در تربیت دینی فرزندان تدوین شده است.
زارع رئیس اداره آموزشوپرورش زارچ گفت: طرح «به سوی نور» ذیل برنامه چندساله تربیتی شهرستان با عنوان «سه دقیقه نور» اجرا میشود و شامل حفظ سورههای کوتاه قرآن، آموزش اذکار رکوع و سجود و ثبت امتیازهای تشویقی برای دانشآموزان است.
وی افزود: امتیازهای جمعآوریشده هر هفته چهارشنبه توسط معاون پرورشی بررسی و در پایان دورههای سهماهه از دانشآموزان برتر تجلیل میشود.
در حاشیه این مراسم، نمایشگاه «دستساختهها و نوشتههای دانشآموزان» نیز برپا شد.
در این نمایشگاه، آثار خلاقانه دانشآموزان در حوزه قرآن و مفاهیم دینی به نمایش درآمد که بیانگر ذوق، انگیزه و تلاش آنان در مسیر انس با معارف دینی است.