پخش زنده
امروز: -
رقابتهای کاتا انفرادی بازیهای المپیک ناشنوایان با نایب قهرمانی پژمان گلچهره دلخانی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی مسابقات کاتا بازیهای المپیک ناشنوایان امروز یکشنبه (۲ آذر) و در هشتمین روز این بازیها در توکیو برگزار شد. در این مبارزه پژمان گلچهره برابر حریف ژاپنی خود قرار گرفت و با کسب امتیاز ۳۹.۲ عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.
پژمان گلچهره دلخانی در شرایطی فینالیست شد که در پایان دور نخست با کسب امتیاز ۳۷.۶ در میان چهار ورزشکار برتر قرار گرفت. گلچهره در دومین مرحله هم با نمایشی قابل توجه ۳۸.۹ امتیاز به دست آورد و راهی مرحله نهایی شد.
مسعود زارع هدایت ملی پوشان کاراته مردان را در بازیهای المپیک ناشنوایان بر عهده دارد.
مدال نقره پژمان گلچهره، نخستین مدال کاراته و شانزدهمین مدال کاروان ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان به حساب میآید.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.