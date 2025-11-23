به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان دیشب در گفتگوی ویژه خبری گفت: در سالروز شهادت بانوی آب و آئینه، پیکر مطهر ۷ شهید گمنام، در رشت تشییع و ۲ شهید در شهرستان تالش به خاک سپرده می‌شود.

سرهنگ حسن حبیبی گفت: این شهدا صبح فردا دوشنبه از سپاه ناحیه مرکزی رشت به سمت میدان شهدای ذهاب این شهر در جمع عزاردان حسینی تشییع می‌شود و آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان بر پیکر این شهدای خوشنام نماز خواهد خواند.

وی افزود: یکی از این شهدا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش و دیگری در پارک آفتاب لیسار به خاک سپرده می‌شوند.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان گفت: ۵ شهید دیگر به صورت امانی به گیلان آورده شده‌اند و پس از تشییع به معراج شهدای تهران بازگردانده می‌شوند.

سرهنگ حسن حبیبی با بیان اینکه میانگین سنی این شهدا بین ۱۹ تا ۲۷ سال است گفت: این شهدا در عملیات‌های کربلای ۴، والفجر ۸، بدر، نصر ۷، عاشورای ۲ و والفجر مقدماتی به شهادت رسیدند.

وی افزود: ۹۸ درصد خاک ایران برای پیدا کردن پیکر پاک شهدا تفحص شده است.