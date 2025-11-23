به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان گفت: در فرآیند تعمیرات سالیانه واحد‌های مذکور، طرح‌های مهمی از جمله تعویض ۱۲ عدد رادیاتور خنک‌کننده ژنراتور، تعمیر سروموتور‌های فلپ‌گیت‌های واحد‌های یک و دو، بهینه‌سازی و تعویض پیچ‌های مربوط به کُن توربین، سرویس و تعمیر اویل کولر‌های ترانسفورماتور‌های اصلی و تعمیر و نصب مجدد فلومیتر‌های سیستم کولینگ واحد انجام شد.

افشین قلی‌پور افزود: تمامی چک‌لیست‌ها، سیگنال چک‌ها و پروتکل‌های مربوط به دوره سالیانه تجهیزات و سیستم‌های مختلف مطابق برنامه زمانبندی انجام شد.

وی تصریح کرد: شش واحد دیگر از مجموعه دو هزار مگاواتی نیروگاه مسجدسلیمان در برنامه آتی تعمیرات سالیانه قرار دارند.

نیروگاه برق‌آبی مسجدسلیمان با ظرفیت تولید ۲۰۰۰ مگاوات انرژی الکتریکی از طریق هشت واحد ۲۵۰ مگاواتی، از مهم‌ترین نیروگاه‌های برق‌آبی کشور به‌شمار می‌رود.