پخش زنده
امروز: -
تفام نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: این تفاهم نامه برای هم افزایی و گسترش همکاریهای علمی، آموزشی، پژوهشی و استفاده از ظرفیتهای متقابل فنی و تخصصی، رفع مشکلات و موانع صنایع استانی بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری منعقد شد.
یادگاری افزود: تعامل، همکاری و هم افزایی بین دانشگاه و اداره کل برای تجمیع توانایی نیروی انسانی و ظرفیتهای متقابل فنی و آزمایشگاهی برای دست¬یابی به اهداف و مأموریتهای سازمانی طرفین از مهمترین مفاد این تفاهم نامه است.
یادگاری یادآورشد: حقوق مادی و معنوی تمامی محصولات حاصل از پروژههای مشترک مانند ایده ها، اختراعات و کشفیات به طور مساوی متعلق به طرفین بوده و عرضه آنها به غیر، تنها با موافقت طرفین و با منظور کردن حقوق هر دو طرف امکانپذیر است.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: ارسال فهرست اولویتهای مورد نظر برای تدوین استانداردهای ملی و بین المللی به دانشگاه؛ پذیرش کارآموزان اعزامی از طرف دانشگاه با توجه به ظرفیتهای اداره کل؛ هدایت و تشویق آزمایشگاههای دارای شرایط دانشگاه برای دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت از مرکز ملی تأیید صلاحیت؛ آموزش استانداردسازی و تدوین استاندارد برای افرادی که توسط دانشگاه معرفی میشوند؛ فراهم کردن زمینه مشارکت اعضای هیأت علمی و کارکنان غیر عضو هیأت علمی آموزشدیده دانشگاه در کمیته¬های تخصصی تدوین استانداردهای ملی و بین¬المللی؛ همکاری در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در سطح جامعه و دانشگاه؛ ایجاد و فعالسازی دفاتر استانداردسازی در واحدهای مختلف دانشگاه؛ مشارکت اعضای هیأت علمی در انجام و هدایت پایان¬نامه¬های تحصیلات تکمیلی در راستای استانداردسازی؛ همکاری در زمینه تألیف، ترجمه و نشر کتب و مقالات؛ ارائه مشاوره به شرکت¬های دانش¬بنیان در راستای اخذ پروانه دانش نماد یا گواهی ارزیابی انطباق و همکاری مشترک با مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه از جمله مواردی بود که بین طرفین به توافق نهایی رسید. این تفاهم¬نامه در ۷ ماده و دو نسخه تهیه شده که هرکدام حکم واحد را دارند.