دکتر اسماعیل موسوی اصل با اشاره به اجرای پویش من هم تست HIV می‌دهم از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذرماه، اظهار کرد: پویش من هم تست HIV می‌دهم تنها یک اقدام بهداشتی نیست؛ بلکه یک دیدگاه و مداخله اجتماعی–روان‌شناختی است که نگاه جامعه را به سلامت، مسئولیت‌پذیری فردی و جمعی و انگ‌زدایی تغییر می‌دهد.

وی با بیان اینکه این پویش سعی دارد با استفاده از اصول روان‌شناسی اجتماعی، هم رفتار فردی و هم نگرش جمعی را تغییر دهد، افزود: مهم‌ترین آثار روان‌شناختی آن به شرح زیر است:

۱. کاهش انگ و طبیعی سازی رفتار سلامت

موسوی اصل بیان داشت: وقتی سازمان‌ها و نهاد ها، افراد معروف، متخصصان و مردم عادی بگویند من هم تست می‌دهم، انجام تست HIV تبدیل به یک رفتار عادی و پذیرفته‌شده می‌شود.

این پیام باعث می‌شود افراد کمتر احساس شرم یا ترس از قضاوت کنند و به تدریج انگ اجتماعی کاهش یابد.

۲. افزایش احساس امنیت و آرامش روانی

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت خوزستان تصریح کرد: بسیاری از افراد به دلیل ترس از نتیجه یا باور غلط درباره انجام تست، دچار اضطراب پنهان هستند.

وی ادامه داد: پویش من تست hiv می‌دهم با پیام‌های حمایتی و آموزش شفاف، این احساس را ایجاد می‌کنند که: تست دادن یک قدم شجاعانه برای سلامت است، نه نشانه رفتار پرخطر این گویش می‌تواند اضطراب و استرس را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

۳. تقویت احساس خودکارامدی

موسوی اصل اضافه کرد: وقتی فرد در پویش شرکت می‌کند، احساس می‌کند کنترل و اختیار بیشتری بر سلامت خود و اجتماع دارد. خودکارامدی یکی از مهم‌ترین عوامل روان‌شناختی در رفتار‌های سلامت‌محور است و باعث می‌شود افراد:

• رفتار‌های سالم‌تری انتخاب کنند

• تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند

• در مورد خود احساس مفید بودن و موثر بودن بیشتری داشته باشند.

همچنین موجب افزایش قدرت روانشناختی شان در مواجهه با مشکلات و چالش‌ها می‌شود.

۴. افزایش همبستگی اجتماعی و حس تعلق

دکتر اسماعیل موسوی اصل می‌گوید: پویش «من هم تست می‌دهم» حس همراهی و اتحاد ایجاد می‌کند.

وقتی افراد می‌بینند دیگران نیز مشارکت می‌کنند، احساس می‌کنند بخشی از یک حرکت جمعی برای سلامت جامعه هستند.

این حس «جمع‌بودن» اثرات روانی مثبتی مانند:

• کاهش ترس

• افزایش اعتماد به سیستم سلامت

• افزایش مشارکت در برنامه‌های دیگر را به دنبال دارد.

۵. کاهش اضطراب و ابهام ناشی از نادانستن

وی افزود: یکی از دلایل مهم ترس از HIV «بی‌خبری» است. این پویش با تشویق افراد به دانستن وضعیت خود، باعث می‌شود:

• از نگرانی و وسواس ذهنی رها شوند

• تصمیمات بهتر برای روابط و سبک زندگی بگیرند

• احساس آرامش و اطمینان در زندگی افزایش یابد.

۶. نقش الگویی و تغییر رفتار اجتماعی

دکتر موسوی اصل وقتی افراد دیگر را در پویش می‌بینند، از نظر روان‌شناختی تحت تأثیر الگوی اجتماعی قرار می‌گیرند. در واقع پویش باعث می‌شود، «اگر دیگران تست می‌دهند، من هم می‌توانم» این سازوکار یکی از قوی‌ترین عوامل تغییر رفتار در روان‌شناسی اجتماعی است. همچنین انجام تست توسط خود فرد می‌تواند الگویی برای دیگران باشد و از سلامت فردی، اجتماعی و سازمانی پشتیبانی کند.