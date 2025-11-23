مدیر حوزه‌های علمیه کشور در نشست بررسی طرح امین در میبد، خواستار تقویت همکاری‌های مشترک حوزه و آموزش‌وپرورش در اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور و امام جمعه میبد، در نشستی که با محوریت طرح امین برگزار شد، با قدردانی از تلاش معلمان، مربیان، مدیران مدارس و طلاب فعال در آموزش و پرورش گفت: نقش‌آفرینی آنان در فعالیت‌های علمی و تربیتی، با وجود محدودیت‌ها و کمبودها، شایسته تقدیر است.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به همکاری مسئولان پرورشی و مدیران مدارس در اجرای طرح امین، تصریح کرد: همکاری میان حوزه و آموزش و پرورش در طرح‌های فرهنگی و تربیتی باید بیش از پیش تقویت شود.

وی با اعلام شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده و اجرای ده‌ها هزار برنامه جدید در حوزه تبلیغ و فرهنگ، افزود: طرح‌های تحولی در حوزه‌های علمیه در حال اجراست و این مجموعه باید در مسائل اجتماعی، کنشگر عاقل، حکیم، انقلابی، مطالبه‌گر و در عین حال پاسخگو باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به چالش‌های نسل امروز در عرصه فناوری و هوش مصنوعی گفت: اقناع این نسل نیازمند علمی متفاوت، هنری خلاق و صبری مضاعف است و روحانیت و فعالان فرهنگی باید خود را برای مواجهه با این شرایط نو آماده کنند.

آیت‌الله اعرافی با تأکید بر ضرورت ایجاد جبهه‌ای واحد در مدارس بیان کرد: این جبهه متشکل از مدیر، مربی پرورشی، معلم امین، بسیج و انجمن اسلامی است و انسجام آن موجب اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی خواهد شد.

وی همچنین فعالان فرهنگی و تربیتی را به مطالعه مستمر و افزایش دانش تخصصی توصیه کرد تا بتوانند پاسخگوی نیاز‌های نسل امروز باشند.