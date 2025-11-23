به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسین نوری در وزن ۸۶ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز یکشنبه (۲ آذر) نخستین مبارزه خود را با حریف مغولستانی برگزار کرد و ۱۰ بر صفر او را ضربه فنی کرد. نوری در دومین مبارزه برابر نماینده ترکیه قرار گرفت، او نتیجه این مبارزه را ۷ به ۳ واگذار کرد.

بدین ترتیب نوری از صعود به فینال بازماند و باید آخرین مبارزه خود را برای کسب مدال برنز برگزار کند.

پیش از این کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم، محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم، ابوالفضل زهره وند در وزن ۷۴ کیلوگرم و محمد قمرپور در وزن ۱۲۵ کیلوگرم راهی فینال اوزان خود شده بودند ضمن اینکه عرفان ستاری هم در وزن ۹۷ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.