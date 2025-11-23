به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حاشیه آیین رونمایی از پوستر دومین جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان گفت: بخش‌های این جشنواره شامل بخش اصلی عکاسی با دوربین، عکاسی با موبایل، با محوریت نقش جوانان در ساختن آینده جهان و تصویر گیری جوانان در ساختن آینده جهان، با شعار زعفران، گرمابخش خانواده‌های ایرانی بر گزار می‌شود.

ابراهیم کوچکی افزود: بخش ویژه زعفران به معرفی زعفران به‌عنوان یکی از محصولات مهم و نمادین منطقه تربت‌حیدریه و تأثیر آن بر زندگی خانوار‌ها می‌پردازد.

وی آخرین مهلت ارسال آثار را ۳ آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد و گفت: نتایج راه یافتگان ۱۵ آذر امسال منتشر می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده اسامی راه‌یافتگان در تاریخ مقرر، می‌توانند به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.hranjavanth.com مراجعه کنند.