دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، از دو فیلم شگفتانه در بخش «زیتون شکسته»، برنامه‌ریزی برای حضور فیلم‌سازان خارجی در شیراز و نمایش نسخه مرمت‌شده «زیر درختان زیتون» در آیین افتتاحیه خبر داد.

روح‌الله حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره بخش «زیتون شکسته» گفت: در این بخش دو فیلم شگفتانه داریم که از نظر کیفی بسیار قابل‌توجه‌اند و به باور من مخاطبان سینمای ایران و جهان از آنها استقبال خواهند کرد. متأسفانه یکی از فیلم‌هایی که قرار بود در این بخش باشد را به دلیلی که پیش‌تر توضیح دادم از دست دادیم، اما دو فیلم دیگر همچنان در جشنواره حضور دارند.

او درباره آخرین تدارکات جشنواره افزود: در حال آماده‌سازی حضور فیلم‌سازان خارجی و عوامل فیلم‌ها در شیراز هستیم و بخش عمده کار انجام شده است. فهرست هنرمندان و سینماگران داخلی نیز نهایی شده و رسانه‌ها هم در حال هماهنگی برای حضور در روز افتتاحیه هستند.

حسینی خبر داد: افتتاحیه جشنواره با نمایش نسخه مرمت‌شده فیلم زیر درختان زیتون برگزار می‌شود. این فیلم خارج از بخش مسابقه و صرفاً به‌عنوان اثر افتتاحیه نمایش داده خواهد شد، چرا که پوستر جشنواره نیز بر اساس این فیلم طراحی شده است.

دبیر جشنواره همچنین از ایجاد بخشی ویژه برای معرفی ظرفیت‌های سینمایی شیراز خبر داد و گفت: در نظر داریم در قالب «شب شیراز» فرصتی برای فیلم‌سازان شیرازی فراهم کنیم تا آثار و توانایی‌های خود را در یک فضای کاملاً شیرازی به نمایش بگذارند.