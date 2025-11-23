به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نخستین سالگرد تدفین شهید گمنام میهمان محله پیرمراد بافق، با حضور خانواده‌های شهدا، اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در مسجد ولیعصر (عج) محله قلعه برگزار شد.

حجت‌الاسلام سلیمانی سخنران این مراسم، مقام شهدا را یادآور شد و شهید را «یافت‌کننده جایگاه حقیقی خود» دانست؛ جایگاهی که به گفته او «نه با معیار‌های دنیایی بلکه با میزان اخلاص، ایمان و فداکاری» سنجیده می‌شود.

حجت‌الاسلام سلیمانی با تأکید بر اینکه حضور یک شهید در هر نقطه‌ای از کشور منشأ خیر و برکت است، گفت: همان‌گونه که در محله پیرمراد دیده می‌شود، یاد شهدا می‌تواند موجب رشد معنوی، همبستگی و آبادانی در میان مردم شود.

وی با اشاره به ارزش والای خون شهید تصریح کرد: هیچ قطره خونی، ارزش حقیقی ندارد مگر آنکه در راه خدا ریخته شود؛ خون شهید مایه حیات، آرامش و بالندگی جامعه است.

سخنران این مراسم نقش خانواده‌های شهدا را بسیار مهم دانست و گفت: این خانواده‌ها ادامه‌دهندگان مسیر نورانی شهدا هستند و تکریم و حمایت از آنان وظیفه‌ای همگانی است.

وی تأکید کرد که مردم باید در زندگی روزمره نیز راه و سیره شهدا را چراغ مسیر خود قرار دهند، زیرا جامعه‌ای که با فرهنگ ایثار و شهادت پیوند داشته باشد، مسیر رشد و آرامش را طی خواهد کرد.

شهید گمنام مدفون در محله پیرمراد، ۲۶ ساله و از شهدای عملیات والفجر ۱ در منطقه فکه است که سال گذشته همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) در بافق تشییع و تدفین شد.