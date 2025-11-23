پخش زنده
نخستین سالگرد تدفین شهید گمنام میهمان محله پیرمراد بافق، در مسجد ولیعصر (عج) محله قلعه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نخستین سالگرد تدفین شهید گمنام میهمان محله پیرمراد بافق، با حضور خانوادههای شهدا، اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در مسجد ولیعصر (عج) محله قلعه برگزار شد.
حجتالاسلام سلیمانی سخنران این مراسم، مقام شهدا را یادآور شد و شهید را «یافتکننده جایگاه حقیقی خود» دانست؛ جایگاهی که به گفته او «نه با معیارهای دنیایی بلکه با میزان اخلاص، ایمان و فداکاری» سنجیده میشود.
حجتالاسلام سلیمانی با تأکید بر اینکه حضور یک شهید در هر نقطهای از کشور منشأ خیر و برکت است، گفت: همانگونه که در محله پیرمراد دیده میشود، یاد شهدا میتواند موجب رشد معنوی، همبستگی و آبادانی در میان مردم شود.
وی با اشاره به ارزش والای خون شهید تصریح کرد: هیچ قطره خونی، ارزش حقیقی ندارد مگر آنکه در راه خدا ریخته شود؛ خون شهید مایه حیات، آرامش و بالندگی جامعه است.
سخنران این مراسم نقش خانوادههای شهدا را بسیار مهم دانست و گفت: این خانوادهها ادامهدهندگان مسیر نورانی شهدا هستند و تکریم و حمایت از آنان وظیفهای همگانی است.
وی تأکید کرد که مردم باید در زندگی روزمره نیز راه و سیره شهدا را چراغ مسیر خود قرار دهند، زیرا جامعهای که با فرهنگ ایثار و شهادت پیوند داشته باشد، مسیر رشد و آرامش را طی خواهد کرد.
شهید گمنام مدفون در محله پیرمراد، ۲۶ ساله و از شهدای عملیات والفجر ۱ در منطقه فکه است که سال گذشته همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) در بافق تشییع و تدفین شد.