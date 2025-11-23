پخش زنده
۵۴۰ عنوان برنامه در هفته بسیج در نجف آباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه نجف آباد گفت: برپایی میز خدمت در مصلیهای نماز جمعه، ارائه خدمات پزشکی، خانوادگی، حقوقی و عمرانی، برگزاری نمایشگاههای اقتصاد مقاومتی، مرمت خانههای محرومان و آسفالت جادهها، توزیع بستههای معیشتی با عنوان رزق فاطمی از محورهای اصلی هفته بسیج است.
سرهنگ پاسدار هوشنگ نوابی افزود: برگزاری رزمایشهای ۳۶ ساعته، اجرای رزمایش گشتهای عملیاتی، مشارکت بیش از ۳ هزار بسیجی در رزمایشها نیز از دیگر برنامههای این هفته است.