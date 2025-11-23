پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره دامپزشکی دزپارت از استقرار و حضور مستمر نیروهای دامپزشکی در ایست بازرسی این شهرستان با هدف کنترل دام زنده و پیشگیری از شیوع بیماریهای دامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طهمورث کایدی اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات ستاد تب برفکی دزپارت و با هدف ارتقای سطح بهداشت و سلامت دام، نیروهای دامپزشکی بهصورت شیفتی در دو نوبت صبح و عصر در ایست بازرسی مستقر شدهاند.
وی افزود: این طرح با هدف کنترل دقیق ورود و خروج دام زنده و محمولههای مشمول نظارت دامپزشکی اجرا میشود و طی آن، تمامی خودروهای حامل دام زنده در ایست بازرسی متوقف و مورد بررسی کارشناسان قرار میگیرند.
کایدی بیان کرد: اقدامات انجامشده شامل کنترل گواهیهای بهداشتی دامپزشکی، پایش وضعیت دامها و در صورت لزوم جلوگیری از ورود خودروهای فاقد مجوزهای لازم به شهرستان است.
رئیس اداره دامپزشکی دزپارت ادامه داد: اجرای این عملیات با همکاری مأموران ایست بازرسی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط انجام میگیرد و نقش مهمی در جلوگیری از شیوع بیماریهای دامی دارد.
وی بیان داشت: حضور فعال و مستمر نیروهای دامپزشکی در مبادی ورودی شهرستان، اقدامی مؤثر برای صیانت از سلامت عمومی جامعه و ارتقای امنیت غذایی شهروندان است.
کایدی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای مرتبط، از شهروندان و بهرهبرداران خواست با رعایت ضوابط بهداشتی و همکاری با عوامل مستقر در ایست بازرسی، در موفقیت این اقدامات مشارکت داشته باشند.