به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل به مناسبت برگزاری همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح استان اردبیل به مدت ۳ روز اقلام خود را با تخفیف ۱۰ الی ۵۰ درصد عرضه خواهند کرد.

