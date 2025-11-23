پخش زنده
به مناسبت برگزاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تمامی فروشگاههای زنجیرهای در سطح استان اردبیل به مدت ۳ روز اقلام خود را با تخفیف ۱۰ الی ۵۰ درصد عرضه خواهند کرد. این طرح از سه شنبه ۴ آذر تا پنجشنبه ۶ آذر اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل به مناسبت برگزاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تمامی فروشگاههای زنجیرهای در سطح استان اردبیل به مدت ۳ روز اقلام خود را با تخفیف ۱۰ الی ۵۰ درصد عرضه خواهند کرد.
