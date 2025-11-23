به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه عشایر در اقتصاد و امنیت غذایی استان ایلام گفت: جامعه عشایری ایلام بیش از ۷۰ درصد گوشت قرمز استان را تولید می‌کند و نقش مهمی در حفظ نژاد‌های بومی و مدیریت پایدار منابع طبیعی دارد؛ بنابراین توجه ویژه دستگاه‌های ملی به رفع مشکلات ساختاری و حمایت از معیشت عشایر یک ضرورت جدی است.

سارا فلاحی افزود: به تازگی با رایزنی‌های به عمل آمده با سازمان امور عشایری، با اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی طی دو سال برای توسعه و بهسازی زیرساخت‌های آب‌رسانی و راه‌های عشایری استان موافقت شده است.

نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مکاتبه رسمی با وزارت نیرو و توانیر برای تأمین سه هزار دستگاه صفحه خورشیدی در دستور کار قرار گرفت که می‌تواند زیرساخت‌های انرژی در مناطق عشایری را تقویت کند.

سارا فلاحی افزود: وزارت بهداشت نیز با اعزام تیم‌های پزشکی سیار به مسیر‌های کوچ و اسکان عشایر موافقت کرد تا خدمات درمانی مستمر در دسترس عشایر قرار گیرد، علاوه بر این، تخصیص ۳۰ هزار تن نهاده دامی مدت‌دار و تأمین ۲۰۴ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی و بند «ب» ماده ۵۲ برای حمایت از طرح‌های اقتصادی عشایر تصویب شده است.

نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: این مجموعه اقدامات نتیجه پیگیری‌های مستمر نمایندگان استان است و اجرای کامل آنها می‌تواند شرایط زیست و تولید در جامعه عشایری ایلام را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد، ما این مسیر را تا تحقق کامل وعده‌ها ادامه خواهیم داد.