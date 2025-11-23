پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ از برداشت ۶۵۰ کیلوگرم زعفران امسال از سطح مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی سرخوش گفت: سطح مزارع زعفران این شهرستان ۵۵ هکتار بوده که از این میزان سطح، ۳۰ هکتار آن بهصورت گسترده است.
او افزود: متوسط برداشت کشوری زعفران میانگین چهار تا ۶ کیلو بوده که در این زمینه از مرحله انتخاب بذر تا کاشت و برداشت، متوسط برداشت زعفران در این شهرستان ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ تاکیدکرد: زعفران شهرستان کبودراهنگ به خاطر کیفیت بالا و مطلوب، متقاضیان زیادی در داخل و خارج از کشور دارد ضمن اینکه زعفران این شهرستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادر میشود.
سرخوش تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی و اقدامات آموزشی و ترویجی و برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی با کشاورزان، برنامهریزی شده که ۳۰ هکتار کشت زعفران جدید دیگر به سطح اراضی زعفران شهرستان کبودراهنگ در سال آینده افزوده شود.