به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول سازمان تبلیغات اسلامی آباده گفت: همزمان با ایام فاطمیه، هفدهمین همایش دانش افزایی فاطمی با هدف افزایش معلومات دینی و مذهبی افراد به خصوص آشنایی با زندگی سیاسی، اعتقادی حضرت فاطمه زهرا (س) و تبیین جایگاه و نقش هدایت گری ایشان در این شهرستان برگزار شد.

محمدحسین نورایی نیا افزود: در ایام فاطمیه بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی و مذهبی در این شهرستان در حال برگزاری است.

همچنین مسعود نعمت اللهی مسئول هیات مذهبی آباده گفت: مراسم دسته روی عزاداران فاطمی، برپایی نمایشگاه یاس نبوی در شهر‌های صغاد، بهمن، سورمق و روستای بیدک، اطعام فاطمی، تجمع دانش آموزان آباده‌ای در میدان حضرت ولی عصر و عزاداری از برنامه‌های این دهه است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.