تداوم یخبندان در مناطق سردسیر خراسان جنوبی تا اواسط هفته ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی تا اواسط هفته تغییرات دما ناچیز و کماکان تداوم یخبندان شبانه هم در مناطق سردسیر استان قابل پیش بینی است و شرایط جوی پایدار و یکنواخت و آسمان صاف پیش بینی میشود.
زارعی گفت: از اواخر وقت چهارشنبه به تدریج افزایش امر هم در منطقه رخ میدهند.
صبح امروز سربیشه با ۶ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته بندان با بشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۱ و منفی ۳ درجه سلسیوس ثبت شد.