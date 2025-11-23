به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی تا اواسط هفته تغییرات دما ناچیز و کماکان تداوم یخبندان شبانه هم در مناطق سردسیر استان قابل پیش بینی است و شرایط جوی پایدار و یکنواخت و آسمان صاف پیش بینی می‌شود.

زارعی گفت: از اواخر وقت چهارشنبه به تدریج افزایش امر هم در منطقه رخ می‌دهند.

صبح امروز سربیشه با ۶ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته بندان با بشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۱ و منفی ۳ درجه سلسیوس ثبت شد.