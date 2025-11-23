بر اساس اعلام وزارت بهداشت، موارد ابتلا به آنفلوانزا در کشور روند افزایشی داشته و کودکان بیشترین مراجعه را به مراکز درمانی داشته‌اند، اما بیشتر این موارد خفیف گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: بر اساس داده‌های نظام مراقبت بیماری‌های حاد تنفسی، روند ابتلا به عفونت‌های تنفسی و آنفلوانزا طی هفته‌های اخیر در اغلب استان‌های کشور افزایشی بوده است و پیش‌بینی می‌شود این روند در روزهای آینده ادامه یابد.

در این بیانیه آمده است: بنابر گزارش‌های دریافتی از مراکز درمانی، از هفته دوم آبان‌ماه تاکنون درصد موارد مثبت آنفلوانزا رشد قابل توجهی داشته است. اگرچه تمامی گروه‌های سنی درگیر هستند، اما کودکان و نوجوانان بیشترین سهم ابتلا و مراجعه به مراکز درمانی را تشکیل می‌دهند. تب بالا شایع‌ترین علامت در میان کودکان گزارش شده و در موارد معدودی که تب به‌موقع کنترل نشده است، احتمال بروز تشنج وجود داشته است.

وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه اغلب موارد ثبت‌شده خفیف بوده‌اند، اعلام کرد: تاکنون هیچ مورد مرگ‌ومیر در کودکان فاقد بیماری زمینه‌ای گزارش نشده است و بیماران دارای علائم شدید نیز به‌خوبی به درمان پاسخ داده‌اند. خدمات تشخیصی و درمانی موردنیاز در سراسر کشور در دسترس است.

این وزارتخانه همچنین الگوی ابتلا در ایران را مشابه گزارش‌های اخیر کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله ژاپن، چین و اندونزی و همچنین برخی کشورهای اروپایی دانست و اعلام کرد: در موج فعلی، ویروس آنفلوانزای نوع A و زیرسویه H3N2 بیشترین سهم را در ابتلا دارند. با وجود گزارش‌های بین‌المللی درباره کاهش نسبی اثرگذاری واکسن‌های موجود بر ابتلا، واکسن‌ها همچنان در پیشگیری از بیماری شدید و بستری مؤثر هستند.

توصیه‌های پیشگیرانه

وزارت بهداشت از مردم خواست با رعایت اصول بهداشتی از سرعت شیوع بیماری در جامعه بکاهند. مهم‌ترین توصیه‌ها عبارت‌اند از:

شست‌وشوی مکرر دست‌ها، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه، پرهیز از حضور در محیط‌های شلوغ، تهویه مناسب فضاهای بسته، خواب کافی، تغذیه سالم، استفاده از ماسک در مکان‌های پرجمعیت و پرهیز از روبوسی و دست دادن.

در صورت ابتلا به آنفلوانزا نیز ماندن در خانه تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب، مصرف مایعات کافی، استراحت، استفاده از تب‌برهای مجاز مانند استامینوفن، پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک و دوری از افراد آسیب‌پذیر توصیه شده است. در صورت بروز علائم هشدار همچون تنگی نفس، تب ماندگار، ضعف شدید، کاهش سطح هوشیاری یا کبودی لب‌ها، مراجعه فوری به پزشک ضروری است.

در پایان، وزارت بهداشت از شهروندان خواست اطلاعات مربوط به بیماری را صرفاً از کانال‌های رسمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی دنبال کنند و به شایعات فضای مجازی توجه نداشته باشند. به گفته این وزارتخانه، روند بیماری به‌طور مستمر پایش می‌شود و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی در زمان مناسب منتشر خواهد شد.