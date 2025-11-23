استفاده نکردن از کارت سوخت شخصی چالش این روزهای جایگاههای سوخت
مدیر عامل پخش فرآوردههای نفتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۸ درصد مردم استان از کارتهای سوخت شخصی خود استفاده نمیکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خشایی مدیرعامل شرکت فرآوردههای نفتی استان در گفتگوی زنده خبر ۲۰ شبکه دنا با اشاره به اینکه قانونگذار، شرکت پخش فراوردههای نفتی را مکلف کرده ۹۵ درصد سوختگیری بنزین از طریق کارتهای سوخت شخصی انجام شود گفت: این اقدام بهمنظور بهبود نظام توزیع سوخت، جلوگیری از قاچاق و نیز فروش فرآوردههای نفتی به قیمتهای غیرقانونی لازم الاجرا است. خشایی افزود: این دستورالعمل مهم در حال حاضر در استان با چالش مواجه است، چرا که تنها ۴۲ درصد از سوختگیریها توسط رانندگان با کارت شخصی خودشان انجام میشود. وی ادامه داد: متأسفانه باقی سوختگیریها از طریق کارتهای سوخت جایگاهها که به عنوان کارت «والد» یا اضطراری شناخته میشود، انجام می شود. مدیرعامل شرکت فرآوردههای نفتی استان با اشاره به اینکه ماهیانه سهمیه مشخصی شامل ۶۰ لیتر با نرخ هزار و پانصد تومانی و ۱۰۰ لیتر نیز با نرخ سه هزار تومانی در کارت سوخت خودروها شارژ میشود از مردم خواست در زمان مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت، از کارت شخصی خودروی خود استفاده کنند و کارت اضطراری موجود در جایگاه را برای موارد واقعاً ضروری و برای مراجعه کنندگانی که خودروی نو دارند یا کارتشان مفقود شده است، آزاد بگذارند. وی ادامه داد: متأسفانه در برخی جایگاهها شاهد این هستیم که بسیاری از رانندگان، با وجود داشتن کارت سوخت و موجودی سهمیه ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی در آن، از کارت اضطراری جایگاه استفاده میکنند. مدیرعامل پخش فرآوردههای نفتی استان با اشاره به اینکه در بسیاری از جایگاههای سوخت، در کنار پمپ بنزین، جایگاه سیانجی (CNG) نیز وجود دارد اضافه کرد: از رانندگان خودروهای دوگانهسوز انتظار داریم برای کمک به کاهش بار ترافیک و همچنین استفاده از این سوخت پاک، از گاز طبیعی فشرده بیشتر استفاده کنند. خشایی افزود: در حال حاضر در خصوص تأمین فرآورده و ذخیرههای نفتی، هیچ گونه مشکل یا کمبودی در استان نداریم.