سومین کتابخوان کودک کشور از کانون بشرویه
اعضای برتر کتابخوان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی و نفر سوم کتابخوان کودک سهم خراسان جنوبی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تشویق کودکان و نوجوانان به بهرهگیری هدفمند از منابع کتابخانهای، ادارهکل آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، امسال نیز همچون سالهای گذشته، با بررسی میزان مشارکت اعضا در فعالیتهای کتابخانهای، با اقدام به ارزیابی سرانه امانت کتاب در میان اعضای خود، برترینها را اعلام کرد.
مظهری ا فزود: ترویج کتابخوانی و ایجاد عادت مطالعه پایدار از مهمترین اهداف کانون است و بر همین اساس، شاخص «سرانه امانت کتاب» بهعنوان یکی از معیارهای اصلی برای سنجش حضور و فعالیت اعضا در کتابخانه در نظر گرفته میشود.
وی گفت: این ارزیابی نشاندهنده میزان علاقهمندی، پیوستگی مطالعه و مشارکت فردی اعضا در برنامههای کتابمحور کانون است و بر پایه ارزیابی سال ۱۴۰۴، اعضایی که با بیشترین میزان امانت کتاب، نقش فعال و مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه داشتهاند، بهعنوان برترینهای کتابخوانی کانون انتخاب و معرفی شدند.