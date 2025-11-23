به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تشویق کودکان و نوجوانان به بهره‌گیری هدفمند از منابع کتابخانه‌ای، اداره‌کل آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، امسال نیز همچون سال‌های گذشته، با بررسی میزان مشارکت اعضا در فعالیت‌های کتابخانه‌ای، با اقدام به ارزیابی سرانه امانت کتاب در میان اعضای خود، برترین‌ها را اعلام کرد.

مظهری ا فزود: ترویج کتاب‌خوانی و ایجاد عادت مطالعه پایدار از مهم‌ترین اهداف کانون است و بر همین اساس، شاخص «سرانه امانت کتاب» به‌عنوان یکی از معیار‌های اصلی برای سنجش حضور و فعالیت اعضا در کتابخانه در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت: این ارزیابی نشان‌دهنده میزان علاقه‌مندی، پیوستگی مطالعه و مشارکت فردی اعضا در برنامه‌های کتاب‌محور کانون است و بر پایه ارزیابی سال ۱۴۰۴، اعضایی که با بیشترین میزان امانت کتاب، نقش فعال و مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه داشته‌اند، به‌عنوان برترین‌های کتاب‌خوانی کانون انتخاب و معرفی شدند.