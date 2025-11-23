مستند رادیویی «ناموران»، ویژه برنامه‌های «فدکیه یک پژوهش معتبر است» و «سکه صبح» و «مستند فرهنگ»، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند رادیویی «ناموران»، با نگاهی به زندگی و آثار زنده‌یاد سلیم موذن‌زاده، مداح و مؤذن نامدار ایران، از رادیو ایران پخش می‌شود.

این مستند به تهیه‌کنندگی عبدالله علایی، امروز ساعت ۲۲:۰۰، پخش می شود.

در این برنامه، زندگی هنری و معنوی زنده‌یاد سلیم موذن‌زاده اردبیلی، از چهره‌های برجسته آوا‌های دینی و مذهبی ایران، بررسی شده و بخش‌هایی از آثار ماندگار او برای نخستین‌بار در قالبی مستند و تحلیلی بازپخش می‌شود.

این برنامه در قالب مجموعه «ناموران» به مرور زندگی برجسته‌ترین چهره‌های فرهنگی، هنری و مذهبی کشور می‌پردازد.­

هم‌زمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ویژه‌برنامه‌های «فدکیه یک پژوهش معتبر است» و «سکه صبح»، از رادیو اقتصاد، به تبیین ابعاد تاریخی، اجتماعی و اقتصادی شخصیت و سیره بانوی بزرگ اسلام می‌پردازند.

در برنامه «فدکیه یک پژوهش معتبر است»، تلاش شده ماجرای فدک از منظر‌های تاریخی، فقهی و اجتماعی در برنامه واکاوی شود. ­

پرسش اصلی پژوهش این بود که چرا حضرت فاطمه زهرا (س) با وجود بی‌تعلقی کامل به دنیا، در برابر تضییع حق فدک ایستادگی کردند؟ در این مسیر، ابتدا موقعیت جغرافیایی و ارزش اقتصادی فدک بررسی شده و سپس چگونگی تملک آن توسط پیامبر اسلام (ص) و واگذاری به حضرت زهرا (س) بر اساس آیات قرآن و منابع معتبر روایی تحلیل شده است. ­

ویژه‌برنامه­ «فدکیه یک پژوهش معتبر است»، امروز ساعت ۲۰:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود. ­

در برنامه صبحگاهی «سکه صبح» نیز دوشنبه سوم آذر، بخش کارشناسی مذهبی به موضوع «سبک زندگی فاطمی از نگاه اقتصادی» اختصاص دارد و تلاش می‌شود مفهوم نظم، قناعت، انفاق و عدالت اقتصادی در سیره حضرت زهرا (س) برای شنوندگان تبیین شود. ­

برنامه «سکه صبح»، همه روزه از شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت­۰۶:۳۰،، پخش می شود.

در برنامه «مستند فرهنگ»، زندگی علمی و اندیشه‌های ابراهیم رزاقی، اقتصاددان برجسته و استاد بازنشسته دانشگاه تهران مرور‌ می‌شود.

­در این مستند به بهانه درگذشت ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و یکی از چهره‌های برجسته اقتصاد ایران، ­چهره‌ای که ۲۲ آبان دارفانی را وداع گفت و نام او با مفهوم عدالت اقتصادی و استقلال ملی گره خورده است. فعالیت علمی و پژوهشی­ وی بازگو خواهد شد. ­

او ­که همواره منتقد سیاست‌های اقتصادی واردات‌محور و خصوصی‌سازی‌های ناکارآمد بود، بر اهمیت تولید داخلی، عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی تأکید داشته است.

رزاقی متولد ۱۳۱۸ و دانش‌آموخته دکترای توسعه اقتصادی از دانشگاه سوربن فرانسه بود و بیش از چهار دهه در دانشگاه تهران به تدریس و پژوهش پرداخت. آثار او از جمله «اقتصاد ایران زمین»، «آشنایی با اقتصاد ایران» و «اقتصاد مقاومتی؛ از وادادگی تا ایستادگی» نقش مهمی در شکل‌دهی دیدگاه بومی به اقتصاد کشور داشت.

«مستند فرهنگ»، به تهیه‌کنندگی حمیرا فراتی از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ ساعت ۱۴:۳۰، پخش و ساعت ۱۹:۳۰، بازپخش می‌شود.