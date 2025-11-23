پخش زنده
امروز: -
مستند رادیویی «ناموران»، ویژه برنامههای «فدکیه یک پژوهش معتبر است» و «سکه صبح» و «مستند فرهنگ»، از شبکههای رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند رادیویی «ناموران»، با نگاهی به زندگی و آثار زندهیاد سلیم موذنزاده، مداح و مؤذن نامدار ایران، از رادیو ایران پخش میشود.
این مستند به تهیهکنندگی عبدالله علایی، امروز ساعت ۲۲:۰۰، پخش می شود.
در این برنامه، زندگی هنری و معنوی زندهیاد سلیم موذنزاده اردبیلی، از چهرههای برجسته آواهای دینی و مذهبی ایران، بررسی شده و بخشهایی از آثار ماندگار او برای نخستینبار در قالبی مستند و تحلیلی بازپخش میشود.
این برنامه در قالب مجموعه «ناموران» به مرور زندگی برجستهترین چهرههای فرهنگی، هنری و مذهبی کشور میپردازد.
همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ویژهبرنامههای «فدکیه یک پژوهش معتبر است» و «سکه صبح»، از رادیو اقتصاد، به تبیین ابعاد تاریخی، اجتماعی و اقتصادی شخصیت و سیره بانوی بزرگ اسلام میپردازند.
در برنامه «فدکیه یک پژوهش معتبر است»، تلاش شده ماجرای فدک از منظرهای تاریخی، فقهی و اجتماعی در برنامه واکاوی شود.
پرسش اصلی پژوهش این بود که چرا حضرت فاطمه زهرا (س) با وجود بیتعلقی کامل به دنیا، در برابر تضییع حق فدک ایستادگی کردند؟ در این مسیر، ابتدا موقعیت جغرافیایی و ارزش اقتصادی فدک بررسی شده و سپس چگونگی تملک آن توسط پیامبر اسلام (ص) و واگذاری به حضرت زهرا (س) بر اساس آیات قرآن و منابع معتبر روایی تحلیل شده است.
ویژهبرنامه «فدکیه یک پژوهش معتبر است»، امروز ساعت ۲۰:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش میشود.
در برنامه صبحگاهی «سکه صبح» نیز دوشنبه سوم آذر، بخش کارشناسی مذهبی به موضوع «سبک زندگی فاطمی از نگاه اقتصادی» اختصاص دارد و تلاش میشود مفهوم نظم، قناعت، انفاق و عدالت اقتصادی در سیره حضرت زهرا (س) برای شنوندگان تبیین شود.
برنامه «سکه صبح»، همه روزه از شنبه تا پنجشنبه، ساعت۰۶:۳۰،، پخش می شود.
در برنامه «مستند فرهنگ»، زندگی علمی و اندیشههای ابراهیم رزاقی، اقتصاددان برجسته و استاد بازنشسته دانشگاه تهران مرور میشود.
در این مستند به بهانه درگذشت ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و یکی از چهرههای برجسته اقتصاد ایران، چهرهای که ۲۲ آبان دارفانی را وداع گفت و نام او با مفهوم عدالت اقتصادی و استقلال ملی گره خورده است. فعالیت علمی و پژوهشی وی بازگو خواهد شد.
او که همواره منتقد سیاستهای اقتصادی وارداتمحور و خصوصیسازیهای ناکارآمد بود، بر اهمیت تولید داخلی، عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی تأکید داشته است.
رزاقی متولد ۱۳۱۸ و دانشآموخته دکترای توسعه اقتصادی از دانشگاه سوربن فرانسه بود و بیش از چهار دهه در دانشگاه تهران به تدریس و پژوهش پرداخت. آثار او از جمله «اقتصاد ایران زمین»، «آشنایی با اقتصاد ایران» و «اقتصاد مقاومتی؛ از وادادگی تا ایستادگی» نقش مهمی در شکلدهی دیدگاه بومی به اقتصاد کشور داشت.
«مستند فرهنگ»، به تهیهکنندگی حمیرا فراتی از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ ساعت ۱۴:۳۰، پخش و ساعت ۱۹:۳۰، بازپخش میشود.