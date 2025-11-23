بازرسی از مراکز عرضه کننده کالا و خدمات در گیلان بازرسی از مراکز عرضه کننده کالا و خدمات در گیلان بازرسی از مراکز عرضه کننده کالا و خدمات در گیلان بازرسی از مراکز عرضه کننده کالا و خدمات در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی در حاشیه بازدید از اماکن تجاری فومن، از اجرای طرح کنترل و بازرسی از بازار در گیلان خبر داد و گفت: با اجرای طرح کنترل بازار از اول آذر ماه، گروه‌های گشت مشترک برای بازدید، به مراکز عرضه کالا و خدمات به ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمده و بزرگ، رستوران‌ها، هتل‌ها، کارخانجات تولیدی، لبنیات، چای، برنج، خوراک دام، شوینده‌ها و دیگر مراکز عرضه خدمات اعزام شده‌اند.

وی اضافه کرد: شماره‌های تلفن ۱۲۴ سامانه صمت و ۱۳۵ سامانه تعزیرات حکومتی گیلان آماده دریافت تماس‌های مردم هستند.