مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان از اجرای گشت مشترک نظارت و رصد بازار در استان از مراکز عرضه کننده مواد غذایی و فروشگاههای زنجیرهای در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی در حاشیه بازدید از اماکن تجاری فومن، از اجرای طرح کنترل و بازرسی از بازار در گیلان خبر داد و گفت: با اجرای طرح کنترل بازار از اول آذر ماه، گروههای گشت مشترک برای بازدید، به مراکز عرضه کالا و خدمات به ویژه فروشگاههای زنجیرهای عمده و بزرگ، رستورانها، هتلها، کارخانجات تولیدی، لبنیات، چای، برنج، خوراک دام، شویندهها و دیگر مراکز عرضه خدمات اعزام شدهاند.
وی اضافه کرد: شمارههای تلفن ۱۲۴ سامانه صمت و ۱۳۵ سامانه تعزیرات حکومتی گیلان آماده دریافت تماسهای مردم هستند.