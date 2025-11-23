پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان، از دستگیری ۲ حفار غیرمجاز در منطقه شرق این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی اکبرپور گفت: در پی گزارش یگان حفاظت میراث فرهنگی دامغان و همکاری نیروهای انتظامی پاسگاه مهماندوست شهرستان دامغان، ۲ نفر که به صورت غیرمجاز اقدام به حفاری در یکی از محوطههای تاریخی شرق این شهرستان کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان با اشاره به رصد و پایش مستمر منطقه توسط نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی افزود: در این عملیات، ابزار و ادوات حفاری نیز کشف و ضبط شد و متهمان پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و عوامل نیروی انتظامی افزود: این اداره با استفاده از توان و ظرفیت اداری موجود و همکاری دستگاههای قضایی و انتظامی، با هرگونه تعرض به آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویان به اهداف شوم خود دست یابند.
اکبرپور گفت: برابر قانون هرگونه حفاری و کاوش به قصد تحصیل اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و با مجرمان این حوزه برخورد قانونی میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان از هموطنان و دوستداران میراثفرهنگی درخواست کرد هرگونه موارد مشکوکی در خصوص جرایم مرتبط به میراثفرهنگی و تجاوز و تخریب آثار فرهنگی تاریخی را از طریق تماس با سامانه خبری به شماره تلفن ۳۱۷۰۵ اعلام کنند.