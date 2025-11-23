رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان از معرفی یک کارخانه آسفالت و یک واحد معدن شن و ماسه در این شهرستان به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی یوسفی گفت: همزمان با تشدید شرایط اضطرار آلودگی هوا و در راستای اجرای مصوبات کارگروه استانی، گشت و پایش ویژه صنایع و معادن در مسجدسلیمان انجام شد.

وی افزود: در این پایش، تداوم آلایندگی و عدم رفع نواقص توسط یک کارخانه آسفالت و یک معدن شن و ماسه محرز و پرونده آنها جهت مهر و موم و رفع تخلفات به مرجع قضایی ارجاع شد.

یوسفی اظهار داشت: سلامت شهروندان خط قرمز ماست و اداره محیط زیست شهرستان با هرگونه فعالیت آلاینده که تهدیدی برای محیط زیست و بهداشت عمومی باشد، طبق قانون برخورد قاطع خواهد کرد.