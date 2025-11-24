به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ سید سعید عزیزی گفت: پس از دریافت گزارش‌های متعدد مردمی درباره سرقت محتویات خودرو، رسیدگی ویژه به این موضوع در دستور کار پلیس شیروان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۱ با رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی موفق شدند اعضای این باند سه نفره را شناسایی و دستگیر کنند، افزود: متهمان در مقر انتظامی اعتراف کردند که اقدام به سرقت اقلامی از قبیل باطری، فلش، وجه نقد و ابزارآلات از داخل خودرو‌ها می‌کردند.

وی در پایان از شهروندان خواست هشدار‌های انتظامی در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.