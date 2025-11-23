پخش زنده
امروز: -
یادواره شهدای شهر خور در مسجد جامع این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ امام جمعه خور و بیابانک گفت: شهدای ما میراثداران حقیقت، مجاهدت و ایماناند و هر آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش داریم، حاصل رشادت و خون پاک آنان است.
حجت الاسلام محمد حسین رمضانی افزود: جامعهای که فرهنگ شهادت را زنده نگه دارد، در برابر تهدیدهای دشمن و هجمههای فرهنگی مصون خواهد ماند.
نماینده مردم نایین و خوروبیابانک نیز با اشاره به تقارن یادواره با ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: مکتب حضرت زهرا (س) مکتب ایستادگی، دفاع از ولایت و مقابله با ظلم است و شهدای ما ادامه دهندگان همین مسیر نورانیاند.
الهام آزاد افزود: شهدا با الهام از آموزههای فاطمی، جان خود را در راه اسلام و امنیت کشور تقدیم کردند.
شهر خور ۳۸ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.