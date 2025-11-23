به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با پرداختن به موضوع آلودگی هوا گفت: وزیر کشور جلسه‌ای برگزار کند و پرسشی از تمام دستگاه‌های مسئول در مورد آلودگی هوا داشته باشد.

مهدی چمران در سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مردم در زمینه آلودگی هوا منتظر برخورد نیستند بلکه منتظر عمل و اقدام درست هستند، اظهار کرد: مشخص نیست که اگر برخورد هم صورت بگیرد، اتفاق خاصی رخ دهد. باید دل ما به برخورد خوش باشد.

وی افزود: پیشنهاد بنده این است که وزیر کشور جلسه‌ای برگزار کند و پرسشی از تمام دستگاه‌های مسئول در مورد آلودگی هوا داشته باشد؛ کمااینکه سال‌ها پیش نیز جلسه‌ای در این خصوص برگزار شد و زمان بندی‌هایی برای اجرای قانون مشخص شد، هرچند تأثیر چندانی نداشت، چون که مورد پیگیری قرار نگرفت.

چمران با بیان اینکه وزیر کشور وقت قرارگاهی در این خصوص تشکیل داد، تصریح کرد: تنها به قرارگاه اکتفا کردن فایده‌ای ندارد و باید اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیرد. مدارس ابتدایی را حداقل تعطیل کنند؛ سلامت مردم مهم است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز در جلسه امروز با پرداختن به آلودگی هوا گفت: درخواست ما این است که حداقل مدارس مقطع ابتدایی تعطیل شوند و مادران شاغل این دانش آموزان نیز به صورت دورکار فعالیت کنند یا تعطیل باشند.

مهدی پیرهادی با بیان اینکه در سال‌های قبل به کرات به موضوع آلودگی هوا پرداخته‌ایم و نامه‌های متعددی به دستگاه‌های مختلف ارسال کردیم، اظهار کرد: اقدام درخور شأنی در سال‌های قبل صورت نگرفته است. بار‌ها نیز گفته‌ایم باید با ترک فعل دستگاه‌ها برخورد شود که متأسفانه صورت نگرفته و مردم این برخورد‌ها را حس نکرده‌اند.

وی ادامه داد: بسیاری از مدیران در کشور می‌خوابند و پاییز بیدار می‌شوند و می‌گویند هوا آلوده شده است. قانون هوای پاک سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده، اما پیش از آن نیز دستورالعمل‌هایی وجود داشت. اگر قرار بود این قانون موفق باشد حتماً به نتیجه می‌رسید. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات نشان می‌دهد که چند درصد از دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند. این قانون ضعف‌هایی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

پیرهادی تأکید کرد: کسی به حرف سازمان محیط زیست گوش نمی‌دهد و اگر محور کار معاون اول رئیس جمهور باشد احتمال اجرای آن افزایش خواهد یافت. به دنبال این واگذاری، مطالبه اجرای قانون هم باید از معاون اول رئیس جمهور صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که کانون‌های آلودگی هوا مانند خودرو‌های فرسوده خارج نشوند، اتفاقی نخواهد افتاد، گفت: از رئیس قوه قضاییه درخواست می‌کنم که با ترک فعل‌ها برخورد کند. هرچند بار‌ها به این موضوع اشاره کرده‌اند، اما نمی‌دانیم چرا حتی به سخنان رئیس قوه قضاییه هم گوش نمی‌دهند.

پیرهادی تأکید کرد: سلامت کودکان و در مجموع سلامت مردم برای ما از همه چیز مهمتر است؛ درخواست ما این است که حداقل مدارس مقطع ابتدایی تعطیل شوند و مادران شاغل این دانش آموزان نیز به صورت دورکار فعالیت کنند یا تعطیل باشند. حل معضل آلودگی هوا نیازمند مدیریت یکپارچه است

همچنین علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر با تأکید بر اینکه آلودگی هوا یکی از جدی‌ترین مسائل امروز پایتخت و کلان‌شهر‌های کشور است، گفت: نمی‌توان به مردم گفت ۲۱ دستگاه مسئول‌اند و ما یکی از آنها هستیم. این پاسخ کافی نیست. با وجود تلاش‌های گسترده در شورا و شهرداری برای خرید اتوبوس و واگن، واقعیت این است که هنوز پاسخ‌گو نیستیم و کار‌های زیادی باقی مانده است.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه افزود: همان‌گونه که در جنگ اخیر ۱۲ روزه، تمامی مجموعه‌ها برای دفاع از مردم کنار هم نشستند و مدیریت واحد موجب کاهش بخشی از مشکلات شد، و همان‌طور که قرارگاه اجتماعی شهر تهران توانست در موضوعاتی مانند ساماندهی معتادان متجاهر تأثیرات قابل توجهی ایجاد کند، در موضوع آلودگی هوا نیز به یک قرارگاه واحد نیاز داریم.

نادعلی با اشاره به تجربه برخی کشور‌های آسیایی در مقابله با آلودگی هوا ادامه داد: چین در بسیاری از شهرهایش زمانی رکورددار آلودگی در جهان بود، اما با استفاده از همه ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان، امروز به وضعیت مطلوب رسیده است. بخشی از اقدامات آنها توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بخشی برقی‌سازی ناوگان بود؛ اقداماتی که ما نیز آغاز کرده‌ایم، اما کافی نیست و باید از تجربیات جهانی استفاده کنیم.

سخنگوی شورای شهر تهران با انتقاد از وضعیت موجود آلودگی هوا تصریح کرد: مردم نباید در چنین شرایطی در این هوا پرپر بزنند. مجموعه کمیته اضطرار آلودگی هوا باید تصمیمات قاطع‌تری بگیرد. وقتی شرایط اضطراری است، اگر راهی جز تعطیلی نیست، باید تعطیل کنند. طی دو روز اخیر بسیاری از مردم با ما تماس گرفته و از وضعیت موجود گلایه کرده‌اند.

وی در پایان خطاب به مسئولان کمیته اضطرار گفت: واقعاً لازم است تصمیماتی در شأن مردم و متناسب با وضعیت اضطراری هوا اتخاذ شود. تذکر عضو شورای شهر درخصوص برخی استخدام ها در شهرداری

در ادامه، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نسبت به وضعیت عزل و انتصابات در شهرداری تهران و جذب و ارتقای کارمندان انتقاد کرد.

نرجس سلیمانی با اشاره به عزل و انتصاب مدیران شهرداری اظهار کرد: انتخاب مدیران در چارچوب قانون و حداقل‌ها از لحاظ توانایی اشخاص را حق قانونی شهردار می‌دانیم، اما اینکه یک ساختار اجتماعی و یک نهاد عمومی، تمام ظرفیت اداری و استخدامی خودش را در جهت کاشت اشخاص معدودی در ساختار اداری برای آینده قرار بدهد، اگر خودِ این امر مصداق تخلف و سوءاستفاده از جایگاه نباشد، حداقل یک موضوع و یک امر نامتعارف و ناشایست است.

وی ادامه داد: تا آنجا که در جریان هستم، در دوره ششم هیچ آزمون استخدامی از مجرای رسمی برگزار نشده است؛ هرچند امیدوار هستیم که این اتفاق بیفتد؛ لذا شرایط تبدیل وضعیت غیر از مواردی که در دادگستری در قالب پرونده مطرح بوده، رخ نداده و شرایط مربوط به خانواده‌های ایثارگر هم موارد خیلی محدودی را شامل می‌شده و قوانین استخدام معلولان هم متأسفانه اندک و موردی بوده است. اینجا یک پرسشی مطرح است؛ اولاً آیا شهردار تهران مجوز استخدام محدودی برای استخدام و تبدیل وضعیت تعدادی از همفکران خودشان را گرفته‌اند؟ اگر این‌طور است، گله کارکنان شهرداری که مدت‌های طولانی در صف تبدیل وضعیت مانده‌اند، بجاست.

سلیمانی اضافه کرد: امیدوار هستیم به‌جهت ایجاد آرامش در بین کارکنان شهرداری که نگران و سال‌ها منتظر هستند که فرصت شرکت در آزمون تبدیل وضعیت را به دست بیاورند، این فرصت به‌زودی و با رعایت عدالت و مساوات فراهم شود. اما در هر صورت، گزارش‌های متعددی داریم که نشان‌دهنده بهره‌برداریِ در واقع نامتعارف و غیرمعمولِ تعدادی از مدیران شهرداری از ابزار‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ملاک عمل شهرداری هستند. تعدد صدور احکام کارگزینی برای بعضی از اشخاص خاص درون حلقه دیده می‌شود؛ به‌طور مثال حدود ۳۴ حکم کارگزینی طی مدت کمتر از چهار سال برای یک نفر (هم‌زمان استخدام، انتصاب و ارتقا به میزان هفت گروه) رخ داده است.

هرکسی مطالبه دارد پاسخگوییم

مجید باقری معان شهردار تهران هم در سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر با بیان اینکه گسل‌هایی در حوزه منابع انسانی وجود دارد که اگر درست توضیح داده نشود، تبعاتی به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: قرار بر این بود جلسه‌ای با خانم سلیمانی برگزار کنیم و ابهامات در این جلسه برطرف شد. به هر شکل امروز مواردی مطرح شد که قویاً آن را تکذیب می‌کنیم.

وی افزود: فرمودند که تعداد تبدیل وضعیت‌ها در زمینه ایثارگری محدوده بوده، این در حالی است که ۶ هزار و ۲۰۰ نفر در این بخش تبدیل وضعیت شده‌اند. به دلیل توجه ویژه شهردار تهران این تبدیل وضعیت با جدیت دنبال شد. هرکسی که شرایط آن را داشت تبدیل وضعیت شد. هرکسی که مطالبه‌ای دارد ما پاسخگو هستیم.

باقری با بیان اینکه نورچشمی معنایی ندارد و از ابتدای سال تاکنون هفت هزار ارتقاء جایگاه در شهرداری انجام شده است، تصریح کرد: نسبت به سال گذشته ارتقاء جایگاه شغلی ۱۰۰ درصد رشد یافته و هر سازمانی که اعلام کرده که نیرو‌های آن سازمان نیاز به ارتقاء دارد، موافقت کردیم. تا پایان سال نیز روند ادامه خواهد یافت. تقاضا می‌کنم که در مورد نورچشمی بودن در ارتقاء نیرو‌های انسانی نگویید. فرایند ارتقاء مشخص است.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران افزود: ما این آمادگی را داریم که جلسات مشترکی با اعضای شورا در این خصوص برگزار کنیم و تمام پرسش‌ها را پاسخ دهیم. سرانه فرهنگی و آموزشی در محله شمس‌آباد مناسب است

ناصر امانی نیز در سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورا در جریان ارائه گزارش محله گردی از محله شمس آباد واقع در ناحیه ۲ منطقه چهار، اظهار کرد: منطقه چهار یکی از وسیع ترین، پرجمعیت‌ترین و پرساخت وسازترین مناطق تهران است و بر اساس آخرین سرشماری، ۹۱۹ هزار نفر جمعیت دارد که از جمعیت بسیاری از مراکز استان‌های کشور بیشتر است.

وی با اشاره به نابرابری اقتصادی و اجتماعی در این منطقه، خاطرنشان کرد: جوان بودن میانگین سن جمعیت و استقرار دانشگاه‌های بزرگ در این منطقه و ظرفیت‌های گردشگری از جمله ویژگی‌های این منطقه است.

امانی با بیان اینکه ناحیه دو منطقه چهار ۱۰۷ هزار جمعیت را مدیریت می‌کند، یادآور شد: ۹۰ هزار نفر از جمعیت این ناحیه در محلات شمس آباد و مجیدیه شمالی سکونت دارند. این محلات کم برخوردار نیستند، اما باید مورد توجه قرار بگیرند.

وی با اعلام اینکه وجود ۳۷ بوستان و ۱۰ پاتوق محلی در این محله کم نظیر است، خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد رسیدگی به بوستان هاست؛ می‌توان از معابر مختلف منتهی به بوستان‌ها فضایی برای پیاده روی تحت عنوان جاده سلامت استفاده کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وجود یک واحد پلاک قرمز در یکی از بوستان‌های این محله، خاطرنشان کرد: علیرغم پیگیری‌های فراوان هنوز این خانه پلاک قرمز تخلیه نشده و محل تجمع معتادان متجاهر و انباشت نخاله است.

امانی با اشاره به اینکه محله دسترسی خوبی به مترو، تاکسی و اتوبوس دارد، یادآور شد: ۲۴ واحد آموزشی در این محله وجود دارد و وضعیت مناسبی را در این بخش شاهد هستیم. از لحاظ سرانه فرهنگی و وجود مساجد نیز وضعیت تقریباً مناسب است.

وی با تأکید بر ضرورت آسفالت تمام معابر این محله، تصریح کرد: محله شمس آباد و مجیدیه شمالی ظاهر نازیبایی دارد و با توجه به اینکه جمعیت آن با جمعیت شهر‌های مراکز استان‌ها برابری می‌کند، باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آبیاری فضای سبز در ۴ سال اخیر

شهردار منطقه چهار تهران نیز با بیان اینکه واحد‌های نیازمند به تعمیرات جزئی، تعمیرات متوسط و واحد‌های نیازمند به مقاوم‌سازی و نوسازی در جنگ ۱۲ روزه کاملاً رسیدگی شده‌اند، گفت: برای ساکنان ۱۶۰ واحد مسکونی ودیعه مسکن پرداخت شد و اجاره‌بها نیز ماهیانه به صورت منظم پرداخت می‌شود. ۳۵۰ نفر نیز به مدت ۱۰۰ روز در هتل‌ها اسکان داده شدند.

سید محمد موسوی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش محله گردی از محلات شمس آباد و مجیدیه شمالی توسط ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تأکید بر اهمیت تفکر بسیجی، اظهار کرد: منطقه چهار پهناورترین، پرجمعیت‌ترین و به نوعی پرچالش‌ترین منطقه پایتخت است که تنوع فرهنگی و اجتماعی بالایی دارد.

وی همچنین تصریح کرد: بیشترین آسیب‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز در این منطقه بود. به طوری که ۱۷ نقطه مورد اصابت قرار گرفت و بیش از سه هزار واحد مسکونی آسیب دیدند.

موسوی با بیان اینکه واحد‌های نیازمند به تعمیرات جزئی، تعمیرات متوسط و واحد‌های نیازمند به مقاوم سازی و نوسازی کاملاً رسیدگی شدند، خاطرنشان کرد: برای ساکنان ۱۶۰ واحد مسکونی ودیعه مسکن پرداخت شد و اجاره بها نیز ماهیانه به صورت منظم پرداخت می‌شود. ۳۵۰ نفر نیز به مدت ۱۰۰ روز در هتل‌ها اسکان داده شدند.

اخذ دستور نقشه سیستمی برای واحد‌های نیازمند تخریب و نوسازی

شهردار منطقه چهار با اعلام اینکه دستور نقشه سیستمی برای واحد‌های نیازمند تخریب و نوسازی اخذ شده است، یادآور شد: پیگیری‌ها در این بخش با جدیت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه محله شمیران نو و خاک سفید نیاز به توجه ویژه دارند، گفت: در این دو محله و ناحیه ۶ و ۷ بیش از ۳۰۰ هزار نفر ساکن هستند و عمده ساکنان نیز از مستضعف‌ترین شهروندان پایتخت به شمار می‌روند و از سویی دیگر جزء سرمایه‌های مهم انقلاب هستند و بیشترین رنج آن بلاتکلیفی سند املاک آنهاست.

موسوی همچنین تصریح کرد: مشکلات عدیده‌ای در این دو محله وجود دارد و تقاضای ما این است که شورا حمایت‌های لازم را انجام دهد تا ستاد فرمان امام، شرکت توسعه لویزان و بنیاد مستضعفان پای کار بیایند. این زمین متعلق به این سه نهاد است و درخواست کردیم همکاری لازم را داشته باشند تا تکلیف اسناد مالکیت ساکنان این دو ناحیه برطرف شود. تمرکز ما هم بر این دو ناحیه است، اما عقب ماندگی‌های زیادی دارد.

ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آبیاری فضای سبز در دوره ششم مدیریت شهری

وی با بیان اینکه فضای سبز محله شمس آباد دغدغه ماست، یادآور شد: در همین دوره مدیریت شهری برای مدیریت آب ۱۵ مخزن ذخیره آب خام احداث کردیم و یا در حال احداث است که ۳۲ هزار متر مکعب ظرفیت دارد. منطقه چهار زیرساختی در این زمینه نداشت که در دوره ششم ایجاد شد.

شهردار منطقه چهار تهران با اعلام اینکه بیشترین تمرکز ما بر بوستان محله مجیدیه شمالی بود، تصریح کرد: این بوستان از پاتوق بزهکاری به پاتوق فرهنگی تبدیل شده و وضعیت آن رو به بهبود است؛ هرچند در تلاش هستیم سایر آسیب‌های موجود نیز برطرف شود.

وی ادامه داد: در مدت کوتاهی ۱۳ زمین چمن مصنوعی در منطقه چهار احداث کردیم و زمین مجموعه ورزشی روباز حکیمیه در طول این مدت احداث شد و به نوعی اتفاق خوبی در حوزه ورزشی رقم خورد. زورخانه مبارک آباد، مجموعه ورزشی حکیمیه، استخر گلشهر و مجموعه ورزشی الغدیر از جمله پروژه‌هایی بود که در این منطقه اجرا شد.

برخی محلات در منطقه ۴ حدود ۲۰ سال بود که آسفالت نشده بودند

موسوی با بیان اینکه برخی محلات ۱۰ تا ۲۰ سال بود که آسفالت نشده بودند، اظهار کرد: ما در طول مدت اخیر بیش از ۸۰ هزار تن آسفالت در سطح محلات توزیع کردیم که بی سابقه است و بیشترین تخصیص آسفالت را داشتیم.

وی اعلام کرد: در هشت ماه گذشته ۲۰ نقطه حادثه خیز بزرگراهی را شناسایی و ایمن سازی کردیم که منجر به کاهش ۳۰ درصدی جان باختگان تصادفات در بزرگراه‌ها شد.