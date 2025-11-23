به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این مراسم رأس ساعت ۹ و سی دقیقه صبح از میدان آزادی قزوین آغاز می شود و تا گلزار شهدا ادامه خواهد یافت.

پیکر این شهدا در نقاط تعیین شده استان فردا خاکسپاری می شوند.

هفته گذشته بود که پیکرهای ۸ شهید گمنام و همچنین پیکر شهید صفی صمغ آبادی وارد استان شدند.

پیکر شهید صمغ آبادی هم فردا در زادگاه خود، شهرستان آبیک آرام خواهد گرفت.

همچنین، به منظور استمداد از درگاه الهی برای نزول رحمت الهی، نماز طلب باران به امامت حجت الاسلام و المسلمین مظفری، نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه قزوین، اقامه خواهد شد.

این مراسم ساعت ۱۱ صبح در گلزار مطهر شهدای قزوین برگزار خواهد شد.